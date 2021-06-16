Сборная России одержала победу над финнами на Евро-2020

18:26 16.06.2021

В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" завершился матч между сборными командами России и Финляндии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Российские спортсмены одержали победу. Единственный мяч в первом тайме в добавленное время забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Этот гол пока единственный в копилке нашей команды на Евро-2020: 12 июня в своей первой игре сборная России проиграла Бельгии со счетом 3:0.

Следующим соперником нашей команды будет сборная Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене.