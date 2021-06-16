Сборная России одержала победу над финнами на Евро-2020

В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" завершился матч между сборными командами России и Финляндии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Российские спортсмены одержали победу. Единственный мяч в первом тайме в добавленное время забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. 

Этот гол пока единственный в копилке нашей команды на Евро-2020: 12 июня в своей первой игре сборная России проиграла Бельгии со счетом 3:0.

Следующим соперником нашей команды будет сборная Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 00:56
    Гость: )))

    А чем Франция
    Не сборная фр.колоний.?
    Вон,видели,даже у финнов есть маугли.
    Я чессноговоря,ваще не знал,что финны ещё и в футбол играют

  2. 16.06.2021, 22:10
    Гость: ))) о Гречке.

    Если б это был единственный матч,не турнир,когда надо играть и дальше,то да.
    Посмотрел матч товарищеский сейчас,Италия-Португалия,2 недели назад, вот это игра была. Как в классические времена.И счёт хоккейный-5-3 ! Португалия.
    Первый гол забил португал,в прыжке через себя.
    После такого как то и не хочется смотреть ни этих,ни тех.
    Просто
    Разные лиги.
    Валлийцы вон,хоть подрались с турками,(2-0)эти и на драку не способны.
    .
    Все ж полагаю,португалы будут в финале.если так продолжат,снесут и бельгийцев,и франц.колонии, и пр.

  3. 16.06.2021, 21:55
    Гость: Блин!

    Они бы еще сборную Вануату обыграли.
    Или Французской Полинезии.
    Со всеми набранными неграми.

  5. 16.06.2021, 21:37
    Гость: Иван Иваныч

    Насчёт результата. Великий Грецки, отвечая на вопрос о "мусорной шайбе"( когда шайба оказалась в воротах в результате сутолоки), в ответ на критическое замечание журналистов ответил , что засчитанной шайба считается, если пересекла линию ворот. И спросил: "не правда ли".
    ____
    Так вот: выигравшей считается та команда, которая забила как минимум на гол больше, что бы не гавкали недоброжелатели. Нелишне напомнить.

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