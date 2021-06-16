Сборная России одержала победу над финнами на Евро-2020
В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" завершился матч между сборными командами России и Финляндии в рамках чемпионата Европы по футболу.
Российские спортсмены одержали победу. Единственный мяч в первом тайме в добавленное время забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Этот гол пока единственный в копилке нашей команды на Евро-2020: 12 июня в своей первой игре сборная России проиграла Бельгии со счетом 3:0.
Следующим соперником нашей команды будет сборная Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чем Франция
Не сборная фр.колоний.?
Вон,видели,даже у финнов есть маугли.
Я чессноговоря,ваще не знал,что финны ещё и в футбол играют
Если б это был единственный матч,не турнир,когда надо играть и дальше,то да.
Посмотрел матч товарищеский сейчас,Италия-Португалия,2 недели назад, вот это игра была. Как в классические времена.И счёт хоккейный-5-3 ! Португалия.
Первый гол забил португал,в прыжке через себя.
После такого как то и не хочется смотреть ни этих,ни тех.
Просто
Разные лиги.
Валлийцы вон,хоть подрались с турками,(2-0)эти и на драку не способны.
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Все ж полагаю,португалы будут в финале.если так продолжат,снесут и бельгийцев,и франц.колонии, и пр.
Они бы еще сборную Вануату обыграли.
Или Французской Полинезии.
Со всеми набранными неграми.
1600 кГ
Насчёт результата. Великий Грецки, отвечая на вопрос о "мусорной шайбе"( когда шайба оказалась в воротах в результате сутолоки), в ответ на критическое замечание журналистов ответил , что засчитанной шайба считается, если пересекла линию ворот. И спросил: "не правда ли".
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Так вот: выигравшей считается та команда, которая забила как минимум на гол больше, что бы не гавкали недоброжелатели. Нелишне напомнить.