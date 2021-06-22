Дзюба извинился за поражение сборной России на Евро-2020

08:58 22.06.2021

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после вылета команды с чемпионата Европы 2020 заявил, что в матче с Данией футболисты «обкакались». Соответствующее высказывание он сделал в эфире Матч ТВ.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты», — сказал игрок. По словам футболиста, его команда любит искать приключения на свою «пятую точку», поэтому «сегодня обкакалась».

«Но ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый», — добавил Дзюба.

Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата со счетом 4:1. Первыми повели хозяева поля — Миккель Дамсгор поразил ворота российской команды на 38-й минуте. Уже во втором тайме после ошибки Романа Зобнина датчане вновь огорчили вратаря российской команды Матвея Сафонова. Артем Дзюба отыграл один мяч, реализовав пенальти на 70-й минуте. После этого футболисты сборной Дании дважды отличились. Сперва на 79-й минуте гол забил Андреас Кристенсен, затем ворота Сафонова поразил Йоаким Мекле.

После поражения команда Станислава Черчесова опустилась на последнее место в группе и вылетела из чемпионата Европы.