Дзюба извинился за поражение сборной России на Евро-2020
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после вылета команды с чемпионата Европы 2020 заявил, что в матче с Данией футболисты «обкакались». Соответствующее высказывание он сделал в эфире Матч ТВ.
«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты», — сказал игрок. По словам футболиста, его команда любит искать приключения на свою «пятую точку», поэтому «сегодня обкакалась».
«Но ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый», — добавил Дзюба.
Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата со счетом 4:1. Первыми повели хозяева поля — Миккель Дамсгор поразил ворота российской команды на 38-й минуте. Уже во втором тайме после ошибки Романа Зобнина датчане вновь огорчили вратаря российской команды Матвея Сафонова. Артем Дзюба отыграл один мяч, реализовав пенальти на 70-й минуте. После этого футболисты сборной Дании дважды отличились. Сперва на 79-й минуте гол забил Андреас Кристенсен, затем ворота Сафонова поразил Йоаким Мекле.
После поражения команда Станислава Черчесова опустилась на последнее место в группе и вылетела из чемпионата Европы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну , да ! Директор школы виноват , что сын двоечник ...
А за что извиняться ? Играли как умеют. Только и всего. Таков уровень нашего футбола. Выше головы не прыгнешь. А вот почему он таков, этот уровень, тут не с Дзюбы надо спрашивать. А с дилетантов манагеров, которые считают, что могут рулить всем одинаково успешно, хоть футболом, хоть космосом. Вот и получается, что это они ... , а не сборная.
По собственному желанию надо вашему "Сталину"-Черчесову уходить КАК НАПЕЧАТАЛ ОДИН ИТАЛЬЯНЕЦ,ЧТО ОН БЫ ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ СБОРНУЮ не доверил Черчесову,либералка.А Дзюба как раз полезен. А то вам либерал не нравится тот кто старается и что-то делает.Пошла бы ты работать в колхоз.
Ты доволен?
вам мужика надо, рослого, с хорошо развитой мышечной системой.
Чтобы мышцой умел поиграть.