Футбольный клуб «Ахмат» подал иск к Google и обратился в ООН
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подал иск в арбиражный суд Москвы к Google за незаконную, по его мнению, блокировку YouTube-канала клуба, а также обратился в ФАС России с заявлением в связи с наличием в действиях IT-корпорации "признаков злоупоребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга", говорится на официальном сайте "Ахмата".
В декабре 2020 года Министерство финансов США включило в санкционный список компании, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в том числе футбольный клуб "Ахмат". По этой причине в январе Google заблокировал YouTube-канал клуба, на котором размещались рлики о жизни клуба и российском футболе.
"Санкции против спортивной организации и ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления. Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ФК "Ахмат" намерен привлечь к разрешению этого вопроса международные организации. Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека было направлено соответствующее обращение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На войне как на войне.
Права человека? Пущай кадырку перечитают.
гугол испужалси....держите мине семеро...
выиграет все суды!