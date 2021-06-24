Футбольный клуб «Ахмат» подал иск к Google и обратился в ООН

16:59 24.06.2021

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подал иск в арбиражный суд Москвы к Google за незаконную, по его мнению, блокировку YouTube-канала клуба, а также обратился в ФАС России с заявлением в связи с наличием в действиях IT-корпорации "признаков злоупоребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга", говорится на официальном сайте "Ахмата".

В декабре 2020 года Министерство финансов США включило в санкционный список компании, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в том числе футбольный клуб "Ахмат". По этой причине в январе Google заблокировал YouTube-канал клуба, на котором размещались рлики о жизни клуба и российском футболе.

"Санкции против спортивной организации и ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления. Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ФК "Ахмат" намерен привлечь к разрешению этого вопроса международные организации. Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека было направлено соответствующее обращение.