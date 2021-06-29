Президент Швейцарии назвал великой победу сборной над Францией на Евро-2020

09:08 29.06.2021

Президент Швейцарии Ги Пармелен в своем микроблоге в Twitter назвал «великой» победу национальной сборной над командой Франции в 1/8 финала Евро-2020 и поздравил игроков.

«Вот это игра! Поздравляю сборную Швейцарии с этой великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» — говорится в его посте.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, уступила сборной Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.

Основное время встречи, которая прошла 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма. Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария одержала верх со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

Таким образом швейцарцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, где встретятся со сборной Испании.