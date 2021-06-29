Президент Швейцарии назвал великой победу сборной над Францией на Евро-2020

Фото с сайта twitter.com

Президент Швейцарии Ги Пармелен в своем микроблоге в Twitter назвал «великой» победу национальной сборной над командой Франции в 1/8 финала Евро-2020 и поздравил игроков.

«Вот это игра! Поздравляю сборную Швейцарии с этой великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» — говорится в его посте.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, уступила сборной Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.

Основное время встречи, которая прошла 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма. Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария одержала верх со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

Таким образом швейцарцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, где встретятся со сборной Испании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.06.2021, 17:04
    Гость: В2831

    Вот почему-то сразу было видно, что Мбаппе не забьет: по выражению лица,по разбегу(почти никакого), не было в нем срасти, что ли. Поэтому и результат такой.Он и во втором тайме из штрафной плащадки влупил в штангу ворот Зря тренер поставил его пробивать пенальти.Ошибка и паковать чемоданы чемпионам мира.Очень жаль.А вообще надо правила менять. Что такое сыграть одну игру в плэй-офф? Этого мало, чтобы судить о команде. Надо УЕФА подумать над этим.

  3. 29.06.2021, 16:53
    Гость: Виктор

    Гм... Хорватия - Испания 3 : 5! Вылетели Голландия, Португалия и Уэльс! Так, что ли, надо играть в футбол?

  4. 29.06.2021, 16:40
    Гость: Анна

    Венгры вообще-то в 1/8 финала не прошли,в отличии от сбродной Франции. Хорваты играют плохо ,по-мнению профессионалов. Славянам надо в лапту играть.

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