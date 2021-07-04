Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

00:03 4.07.2021

Стали известны участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу. В субботу состоялись заключительные матчи 1/4 финала.

В четвертьфинале итальянцы в Мюнхене обыграли бельгийцев (2:1), сборная Испании победила команду Швейцарии в Санкт-Петербурге (1:1, 3:1 - по пенальти), датчане в Баку оказались сильнее чехов (2:1), а английские футболисты разгромили команду Украины в Риме (4:0).

В 1/2 финала пройдут матчи Италия - Испания (6 июля) и Англия - Дания (7 июля). Обе встречи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Финал пройдет на той же арене 11 июля, сообщает ТАСС.