Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Стали известны участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу. В субботу состоялись заключительные матчи 1/4 финала.

В четвертьфинале итальянцы в Мюнхене обыграли бельгийцев (2:1), сборная Испании победила команду Швейцарии в Санкт-Петербурге (1:1, 3:1 - по пенальти), датчане в Баку оказались сильнее чехов (2:1), а английские футболисты разгромили команду Украины в Риме (4:0).

В 1/2 финала пройдут матчи Италия - Испания (6 июля) и Англия - Дания (7 июля). Обе встречи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Финал пройдет на той же арене 11 июля, сообщает ТАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Вот уж больше ста лет прошло с момента, когда англичане убрались с нашей земли. Но никак не успокаиваются, всё им здесь как мёдом намазано»
Владимир Путин
Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота и зерна
Стоп-кадр из видеотрансляции
Корона для Путина слишком тяжела
Вакцинация
Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным
Избранное
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?
Перепела на веретене, картошка в мундире и пирожные: в воинских частях отметили День России
Как использовать специи? 5 необходимых специй
Ловля зимнего окуня
Эпатажная Анна Плетнева
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»