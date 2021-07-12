Сборная Италии одержала победу над сборной Англии в финале Евро-2020

01:04 12.07.2021

Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы впервые с 1968 года. В финале чемпионата она встретилась со сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Подопечные Роберто Манчини выиграли со счетом 3:2.

Счет в игре был открыт уже на второй минуте - защитник сборной Англии Люк Шоу забил гол в ворота итальянцев. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы.

Сборная Италии смогла отыграться только во втором тайме - на 67-ой минуте после углового гол забил Леонардо Бонуччи. Несмотря на то, что инициатива в течение практически всего второго тайма была в руках у итальянцев и они были активнее, счет так и остался ничейным.

В дополнительное время изменить счет никому не удалось, и исход игры решила серия послематчевых пенальти. При этом Англия не смогла реализовать три пенальти подряд