Сборная Италии одержала победу над сборной Англии в финале Евро-2020

Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы впервые с 1968 года. В финале чемпионата она встретилась со сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Подопечные Роберто Манчини выиграли со счетом 3:2. 

Счет в игре был открыт уже на второй минуте - защитник сборной Англии Люк Шоу забил гол в ворота итальянцев. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы.

Сборная Италии смогла отыграться только во втором тайме - на 67-ой минуте после углового гол забил Леонардо Бонуччи. Несмотря на то, что инициатива в течение практически всего второго тайма была в руках у итальянцев и они были активнее, счет так и остался ничейным.

В дополнительное время изменить счет никому не удалось, и исход игры решила серия послематчевых пенальти. При этом Англия не смогла реализовать три пенальти подряд

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