РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России

Фото с сайта rfs.ru

Исполнительный комитет Российского футбольного союза счел неудовлетворительными результаты национальной команды на минувшем чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Оценка результата работы — неудовлетворительная», — заявил глава РФС Александр Дюков. Президент организации отметил, что исполком поблагодарил главного тренера Сборной Станислава Черчесова за пять лет работы.

«В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — добавил Дюков, отметив, что Станислав Черчесов «отказался от неустойки» при расторжении контракта с организацией.

Ранее сам Черчесов подчеркнул, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с наставником сборной 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки тренер заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.

Черчесов возглавилял сборную России с 10 августа 2016 года. На ЧЕ российская сборная заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 19:02
    Гость: stalker

    "РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России". надо же, кто бы мог подумать ? А мы то полагали, что игра сборной была блестящей. А может заодно и работу РФС признать неудовлетворительной ? Рыба с головы гниет.

  2. 15.07.2021, 18:42
    Гость: В. Высоцкий

    Я признаюсь вам, как на духу
    Такова вся спортивная жизнь
    Лишь мгновение ты наверху
    И стремительно падаешь вниз...

  3. 15.07.2021, 17:13
    Гость: В.С. Черномырдин

    И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу...

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
Сборная Италии одержала победу над сборной Англии в финале Евро-2020
Возьмет ли Китай Россию на Луну?
Избранное
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
10 симптомов лейкемии
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
Невероятная Ольга Кабо
День рождения Александра Киселя, 5 мая, Live Stars
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление
Маршрут небесного поезда через Анды
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«Кипелов», 16 апреля, «19.30»
Больше безумия: Украина заявляет об эксклюзивных правах на былинных богатырей