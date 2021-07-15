РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России

14:44 15.07.2021

Исполнительный комитет Российского футбольного союза счел неудовлетворительными результаты национальной команды на минувшем чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Оценка результата работы — неудовлетворительная», — заявил глава РФС Александр Дюков. Президент организации отметил, что исполком поблагодарил главного тренера Сборной Станислава Черчесова за пять лет работы.

«В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — добавил Дюков, отметив, что Станислав Черчесов «отказался от неустойки» при расторжении контракта с организацией.

Ранее сам Черчесов подчеркнул, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с наставником сборной 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки тренер заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.

Черчесов возглавилял сборную России с 10 августа 2016 года. На ЧЕ российская сборная заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).