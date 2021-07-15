РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза счел неудовлетворительными результаты национальной команды на минувшем чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.
«Оценка результата работы — неудовлетворительная», — заявил глава РФС Александр Дюков. Президент организации отметил, что исполком поблагодарил главного тренера Сборной Станислава Черчесова за пять лет работы.
«В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — добавил Дюков, отметив, что Станислав Черчесов «отказался от неустойки» при расторжении контракта с организацией.
Ранее сам Черчесов подчеркнул, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с наставником сборной 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки тренер заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.
Черчесов возглавилял сборную России с 10 августа 2016 года. На ЧЕ российская сборная заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).
Комментарии читателей Оставить комментарий
"РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России". надо же, кто бы мог подумать ? А мы то полагали, что игра сборной была блестящей. А может заодно и работу РФС признать неудовлетворительной ? Рыба с головы гниет.
Я признаюсь вам, как на духу
Такова вся спортивная жизнь
Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз...
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу...
Дошло. Были сомнения.
Прогнило что-то в Датском королевстве.