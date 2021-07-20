Олимпийский девиз изменен впервые с 1894 года
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз. Как пишет РИА Новости, к старому девизу "Быстрее, выше, сильнее" (лат. Citius, altius, fortius) было принято решение добавить слово "вместе".
Обновленный девиз звучит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).
Идея изменения девиза принадлежит главе МОК Томасу Баху, который назвал это событие "эпохальным".
Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону - соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться еще летом 2020-го, но из-за пандемии Олимпиаду было решено перенести.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Призрак бродит по планете!!!
Ура товарищи!
Я серьёзно.
что одиночных видов спорта теперь не будет. И, например, прыгать в высоту надо будет в обнимку с каким-нибудь напарником соответствующей ориентации. Или с негром, если ты белый. Эпохальный идиотизм, одним словом.
Значит против вас.
Это и ежу понятно что вместе!Сильная,конечно, добавка!
Жаль. Я голосовал за "Героем слава".