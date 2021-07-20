Олимпийский девиз изменен впервые с 1894 года

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз. Как пишет РИА Новости, к старому девизу "Быстрее, выше, сильнее" (лат. Citius, altius, fortius) было принято решение добавить слово "вместе".

Обновленный девиз звучит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).

Идея изменения девиза принадлежит главе МОК Томасу Баху, который назвал это событие "эпохальным".

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону - соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться еще летом 2020-го, но из-за пандемии Олимпиаду было решено перенести.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.07.2021, 18:27
    Гость: Это значит,

    что одиночных видов спорта теперь не будет. И, например, прыгать в высоту надо будет в обнимку с каким-нибудь напарником соответствующей ориентации. Или с негром, если ты белый. Эпохальный идиотизм, одним словом.

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