Олимпийский девиз изменен впервые с 1894 года

11:28 20.07.2021

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз. Как пишет РИА Новости, к старому девизу "Быстрее, выше, сильнее" (лат. Citius, altius, fortius) было принято решение добавить слово "вместе".

Обновленный девиз звучит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).

Идея изменения девиза принадлежит главе МОК Томасу Баху, который назвал это событие "эпохальным".

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону - соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться еще летом 2020-го, но из-за пандемии Олимпиаду было решено перенести.