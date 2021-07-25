Сборная России завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио

08:03 25.07.2021

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), опережавшая россиянку перед финальной сессией на 0,9 очка, однако Бацарашкина смогла отыграть первым выстрелом 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу на 1,4 очка, пишет ТАСС. Бронза досталась китайской спортсменке Цзян Жаньсинь (218,0).

Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам. Лидирует команда Китая (3 золотые и 2 бронзовые медали), вторыми идут японцы (2-1-0), третьими - американцы (1-2-3). Олимпийские игры завершатся 8 августа.