Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Отвечаю на Ваш вопрос.

Победу НАШИХ спортсменов отмечают исполнением вступления к Первому концерту Чайковского. Это одно из самых красивых и узнаваемых во всем мире произведений РУССКОЙ музыки. Поэтому решение исполнять его вместо гимна - правильное и на редкость удачное.

Я, например, получаю большое эстетическое удовольствие, когда смотрю церемонию награждения под музыку Чайковского.

Если Вам лично нет дела до выступления наших спортсменов - ну и на здоровье. Смотрите что-нибудь другое.

А я буду и дальше следить за выступлением НАШИХ спортсменов и аплодировать НАШИМ победам.))