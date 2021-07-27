Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде.
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали в общей сложности 169,528 балла.
Серебро досталось американской сборной с 166,096 баллами. Лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму, исполняя опорный прыжок, после чего ее перевели в запас.
Бронзу получили гимнастки из Великобритании (164,096 балла).
В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.
На нынешней Олимпиаде это второе золото в спортивной гимнастике. Накануне победы добилась мужская команда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полегче, Иван Иваныч.
Симона Байлз - звезда первой величины, выдающийся талант, что бы она там ни жрала. Победить её почётно.
И кстати, надо воздать должное благородству американки - она сразу поздравила наших девочек с победой.
А в целом приятно, что победа наших гимнасток над американками - это ещё и победа изящества над мощью. Мне в гимнастике нравится первое, хотя чаще побеждает второе.
Ну вот еще один пальцем выструганный. А при награждении спортсменов США негритянский джаз заместо гимна играют. Так? А при награждении Германии произведения Брамса исполняют, а не гимн, ну и так далее. Уж на что я путинский режим терпеть не могу. Однако гимн страны - это святое. Это атрибут государственности. Признания.
Боже, кому я пытаюсь элементарные вещи обяснить? Рабиновичу? Да до собаки быстрее дойдет.
Ты с бодуна что ли или так прививка подействовала? На ... мне твои Японии, Эквадоры, Филиппины. А, понял, для тебя, что Родина, что Эквадор, что Филиппины, что Япония - всё едино. Ты же, небось, уже в ельцинско-путинские времена вылез на свет божий.
Отвечаю на Ваш вопрос.
Победу НАШИХ спортсменов отмечают исполнением вступления к Первому концерту Чайковского. Это одно из самых красивых и узнаваемых во всем мире произведений РУССКОЙ музыки. Поэтому решение исполнять его вместо гимна - правильное и на редкость удачное.
Я, например, получаю большое эстетическое удовольствие, когда смотрю церемонию награждения под музыку Чайковского.
Если Вам лично нет дела до выступления наших спортсменов - ну и на здоровье. Смотрите что-нибудь другое.
А я буду и дальше следить за выступлением НАШИХ спортсменов и аплодировать НАШИМ победам.))
Под белым флагом капитуляции.Не способствует это патриотизму. Патриоты выступают под своими флагами,своих стран.