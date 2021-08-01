Глава USADA потребовал обнародовать тесты на допинг российских олимпийцев
Россия может по-прежнему мошенничать с допинг-пробами, считает руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
В этой связи Тайгарт призвал опубликовать результаты проб российских спортсменов. «Несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Однако Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», — цитирует его заявление Росбалт.
По словам главы USADA, наказание РФ за допинговую программу оказалось «недостаточным», что позволило ей в гонке за медалями «посмеяться над Играми» и их ценностями. В частности, он имел в виду победу Евгения Рылова над американским пловцом Райаном Мерфи.
«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая доказанную коррумпированность», — подчеркнул Тайгарт.
По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступает на Олимпиаде как «сборная ОКР» — Олимпийского комитета России.
По мнению американского борца с допингом, такое наказание — фарс и запрета «на флаг» мало.
Комментарии читателей Оставить комментарий
пусть обнародуют, но впробы всех спортсменов, а не выборочно....
НА ОДНОПОЛОСТЬ?
"Однако Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания". А в морду этот американец получить не хочет ? За бездоказательные обвинения в адрес наших спортсменов. Они и так под постоянным прессингом находятся со стороны ВАДА. По несколько раз в сутки тесты на допинг сдают. Америкосы окончательно оборзели, учитывая что их собственные спортсмены на легальном основании по медицинским показателям допинговые препараты принимают.
После голливудского мифотворчества янки совершенно разучилсись проигрывать. Они даже не понимают, что теряют лицо.
потребовать пробирки с мочой российских олимпийцев и олимпиек!
А трясти ими (пробирками) поручить опытному в тряске пробирок Колину Пауэлу!
И всем зрителям раздать попкорн!