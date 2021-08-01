Глава USADA потребовал обнародовать тесты на допинг российских олимпийцев

Россия может по-прежнему мошенничать с допинг-пробами, считает руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. 

В этой связи Тайгарт призвал опубликовать результаты проб российских спортсменов. «Несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Однако Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», — цитирует его заявление Росбалт.

По словам главы USADA, наказание РФ за допинговую программу оказалось «недостаточным», что позволило ей в гонке за медалями «посмеяться над Играми» и их ценностями. В частности, он имел в виду победу Евгения Рылова над американским пловцом Райаном Мерфи.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая доказанную коррумпированность», — подчеркнул Тайгарт.

По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступает на Олимпиаде как «сборная ОКР» — Олимпийского комитета России.

По мнению американского борца с допингом, такое наказание — фарс и запрета «на флаг» мало.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.08.2021, 10:12
    Гость: stalker

    "Однако Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания". А в морду этот американец получить не хочет ? За бездоказательные обвинения в адрес наших спортсменов. Они и так под постоянным прессингом находятся со стороны ВАДА. По несколько раз в сутки тесты на допинг сдают. Америкосы окончательно оборзели, учитывая что их собственные спортсмены на легальном основании по медицинским показателям допинговые препараты принимают.

  4. 01.08.2021, 09:47
    Гость: Alex203

    После голливудского мифотворчества янки совершенно разучилсись проигрывать. Они даже не понимают, что теряют лицо.

  5. 01.08.2021, 09:46
    Гость: Да-да! Надо непременно

    потребовать пробирки с мочой российских олимпийцев и олимпиек!
    А трясти ими (пробирками) поручить опытному в тряске пробирок Колину Пауэлу!
    И всем зрителям раздать попкорн!

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