Глава USADA потребовал обнародовать тесты на допинг российских олимпийцев

09:05 1.08.2021

Россия может по-прежнему мошенничать с допинг-пробами, считает руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

В этой связи Тайгарт призвал опубликовать результаты проб российских спортсменов. «Несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Однако Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», — цитирует его заявление Росбалт.

По словам главы USADA, наказание РФ за допинговую программу оказалось «недостаточным», что позволило ей в гонке за медалями «посмеяться над Играми» и их ценностями. В частности, он имел в виду победу Евгения Рылова над американским пловцом Райаном Мерфи.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая доказанную коррумпированность», — подчеркнул Тайгарт.

По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступает на Олимпиаде как «сборная ОКР» — Олимпийского комитета России.

По мнению американского борца с допингом, такое наказание — фарс и запрета «на флаг» мало.