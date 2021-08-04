Юрий Семин стал главным тренером ФК «Ростов» вместо Карпина

Фото: Юрий Семин, пресс-служба ФК "Ростов"

Главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначен Юрий Семин, говорится на сайте команды из Ростова-на-Дону. На этом посту он сменит Валерия Карпина, который в июле возглавил российскую сборную.

Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. Юрий Батуренко займет пост помощника главного тренера.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. Тренер трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также Юрий Семин возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу».

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Вначале сообщалось, что новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК «Ростов».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.08.2021, 16:14
    Гость: уточнение

    Ростов это купеческий город,вот Новочеркасск столица донского казачества.

  4. 04.08.2021, 15:00
    Гость: Иван Иваныч

    Давай Палыч! Успехов и высоких мест. Все таки Ростов на Дону казачий город, и там народ исторически привык к победам. Пора уже.

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