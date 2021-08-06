МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление МОК.

Аккредитации лишились тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, которые уже покинули Олимпийскую деревню. Как отметили в МОК, данное решение было принято "в интересах спортсменов из Белоруссии" и в качестве "временной меры".

Ранее сообщалось, что в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. В частности представители МОК "проводят беседы" с белорусскими и другими спортсменами.

Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала белорусских спортивных чиновников, заявивших ее на участие в эстафете 4 по 400 метров - не профильную для нее дисциплину - не спросив и даже не уведомив спортсменку. После этого НОК Белоруссии снял ее с соревнований и решил увезти на родину, сославшись на "эмоционально-психологическое состояние" бегуньи. Однако Тимановская заявила, что белорусские власти пытаются вывезти ее из Токио против ее воли, и попросила МОК о помощи. В аэропорту она обратилась за защитой к японской полиции, ночь она провела в отеле под охраной полиции, а 4 августа в облет Белоруссии отправилась в Австрию, а затем - в Польшу, предоставившей спорсменке гуманитарную визу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.08.2021, 14:51
    Гость: 囧

    МОК это гадюхник в руках у амеров. Очень вонючая организация. При всём неуважении к полит.взглядвм ЧМ Каспарова, но в своё время он ,,взорвал,, такой же гадюжник под названием ФИДЭ.Нужно нам решать оно нам нужно. На спор через пару месяцев начнутся опять скандалы по допингу, и это при том что спортсмены США показывают невероятные ,внеземные результаты в беге и плавании. Всё дурно пахнет.

  2. 06.08.2021, 14:26
    Гость: blog2038,.

    Батька как ни повернётся, обязательно обделается - управлять Беларусью как барин крепостной деревней "на выезде" куда сложней, чем "дома".

  3. 06.08.2021, 14:06
    Гость: Прощай, Беларусь

    Конечно. Белорусы трудолюбивый европейский народ. Не воровитый (степные народы метку не оставили). Поэтому все у них получится.

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