МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио

09:45 6.08.2021

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление МОК.

Аккредитации лишились тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, которые уже покинули Олимпийскую деревню. Как отметили в МОК, данное решение было принято "в интересах спортсменов из Белоруссии" и в качестве "временной меры".

Ранее сообщалось, что в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. В частности представители МОК "проводят беседы" с белорусскими и другими спортсменами.

Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала белорусских спортивных чиновников, заявивших ее на участие в эстафете 4 по 400 метров - не профильную для нее дисциплину - не спросив и даже не уведомив спортсменку. После этого НОК Белоруссии снял ее с соревнований и решил увезти на родину, сославшись на "эмоционально-психологическое состояние" бегуньи. Однако Тимановская заявила, что белорусские власти пытаются вывезти ее из Токио против ее воли, и попросила МОК о помощи. В аэропорту она обратилась за защитой к японской полиции, ночь она провела в отеле под охраной полиции, а 4 августа в облет Белоруссии отправилась в Австрию, а затем - в Польшу, предоставившей спорсменке гуманитарную визу.