Легкоатлетка Тимановская получит политическое убежище в Польше
Польша предоставит политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.
По словам Опейкина, спортсменка в ближайшие дни вылетит из Токио в Варшаву.
«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», — сказал Опейкин.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась.
После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Ей удалось остаться в японской столице, теперь она не собирается возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
католичность Польшу. И компьютерные игры с...нистские придумывают, и многотысячные митинги в защиту абортов проводят. Глядишь, и Закон Божий в школах отменят!(позор ПНР).
Как для кого. Чиновнику от спорта деваться некуда. никому не нужны.
А молодым и способным парням и девчатам местечко найдется,
молодец легкоатлетка!
В диктаторской Белоруссии делать нечего.
Польша ЛУЧШЕ!
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Духовник сборной России на Олимпийских играх в Токио протоиерей Андрей Алексеев рассказал РИА Новости, что белорусская бегунья Кристина Тимановская не обращалась к нему за помощью.
А ДОЛЖНА БЫЛА???
"Нет, эта девушка ко мне не обращалась", - сказал священник.
Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, что за духовной поддержкой к нему нередко обращаются православные спортсмены из разных стран.
А МОЖЕТ белоруска НЕ ПРАВОСЛАВНАЯ, а..... католичка или "тайно посещает синагогу"(с)
или вовсе неверующая.
Спортсмены, гоните в шею этого .... присосавшегося к вашей силе и молодости .....
Олимпийский комитет России (ОКР) пообещал рассмотреть рапорт священнослужителя на ближайшем заседании.
На нём также заслушают объяснения спортсменки.
Нифига себе! Им , млин, победа нужна или чтоб попы довольны были?
Виталина, беги из этой сборной и этой страны, пока молодя и востребованная!
Ты чемпионка и должна слушать дармоеда- попа, присосавшегося к сборной!
Как советские спортсмены без попов, исповедей и причастий, освящений спортивных объектов ПОБЕЖДАЛИ?
В частных разговорах члены ОКР говорят, что духовником сборной движет зависть и конкуренция. На днях он освятил олимпийский бассейн, после чего российские пловцы, считавшиеся фаворитами заплыва, выступили более чем посредственно. Ведьмачий же медальон принёс стране вполне ощутимый результат – первую золотую медаль.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.