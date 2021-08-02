Легкоатлетка Тимановская получит политическое убежище в Польше

Кристина Тимановская

Польша предоставит политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

По словам Опейкина, спортсменка в ближайшие дни вылетит из Токио в Варшаву.

«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», — сказал Опейкин.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась.

После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Ей удалось остаться в японской столице, теперь она не собирается возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 21:42
    Гость: С.Б.- а я вот, как с...нист, рад теряющую свою

    католичность Польшу. И компьютерные игры с...нистские придумывают, и многотысячные митинги в защиту абортов проводят. Глядишь, и Закон Божий в школах отменят!(позор ПНР).

  2. 02.08.2021, 21:29
    Гость: Всё правильно сказано

    Как для кого. Чиновнику от спорта деваться некуда. никому не нужны.
    А молодым и способным парням и девчатам местечко найдется,
    молодец легкоатлетка!
    В диктаторской Белоруссии делать нечего.
    Польша ЛУЧШЕ!

  3. 02.08.2021, 21:27
    Гость: что деется, вчерась траншею рыли........

    МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Духовник сборной России на Олимпийских играх в Токио протоиерей Андрей Алексеев рассказал РИА Новости, что белорусская бегунья Кристина Тимановская не обращалась к нему за помощью.

    А ДОЛЖНА БЫЛА???

    "Нет, эта девушка ко мне не обращалась", - сказал священник.

    Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, что за духовной поддержкой к нему нередко обращаются православные спортсмены из разных стран.
    А МОЖЕТ белоруска НЕ ПРАВОСЛАВНАЯ, а..... католичка или "тайно посещает синагогу"(с)
    или вовсе неверующая.

    Спортсмены, гоните в шею этого .... присосавшегося к вашей силе и молодости .....

  4. 02.08.2021, 21:07
    Гость: для 19:45- а что вы новость не полную даёте?

    Олимпийский комитет России (ОКР) пообещал рассмотреть рапорт священнослужителя на ближайшем заседании.
    На нём также заслушают объяснения спортсменки.

    Нифига себе! Им , млин, победа нужна или чтоб попы довольны были?
    Виталина, беги из этой сборной и этой страны, пока молодя и востребованная!
    Ты чемпионка и должна слушать дармоеда- попа, присосавшегося к сборной!
    Как советские спортсмены без попов, исповедей и причастий, освящений спортивных объектов ПОБЕЖДАЛИ?

    В частных разговорах члены ОКР говорят, что духовником сборной движет зависть и конкуренция. На днях он освятил олимпийский бассейн, после чего российские пловцы, считавшиеся фаворитами заплыва, выступили более чем посредственно. Ведьмачий же медальон принёс стране вполне ощутимый результат – первую золотую медаль.

  5. 02.08.2021, 21:02
    Гость: Евангелие от Матфея 7:15 — Мф 7:15

    Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

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