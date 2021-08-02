Легкоатлетка Тимановская получит политическое убежище в Польше

13:25 2.08.2021

Польша предоставит политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

По словам Опейкина, спортсменка в ближайшие дни вылетит из Токио в Варшаву.

«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», — сказал Опейкин.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась.

После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Ей удалось остаться в японской столице, теперь она не собирается возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.