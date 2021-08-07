Наши спортсмены завоевали золото в вольной борьбе и синхронном плавании
Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Второе и третье места заняли Китай и Украина.
В составе российской сборной выступили Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.
Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.
Синхронистка Александра Пацкевич, ставшая трехкратной олимпийской чемпионкой, работает в администрации президента, рассказали РИА Новости в Кремле. Она год находилась в отпуске, готовилась к Олимпиаде.
Главный тренер сборной России Татьяна Покровская предположила, что все спортсменки действующего состава закончат карьеру после Игр, пишет "Коммерсант".
Это второе золото России по синхронному плаванию. Ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов.
19-ю золотую медаль принес сегодня нашей команде и Абдулрашид Садулаев - он стал чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он победил Кайла Снайдера из США со счетом 6:3. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Абдулрашид Садулаев, ставший сегодня двукратным олимпийским чемпионом, понесет российский флаг на закрытии Игр в Токио.
На счету сборной России 67 медалей в командном зачете на Олимпиаде в Токио: 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые. Команда находится на пятом месте медального зачета после Китая, США, Японии и Великобритании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Учись Виннер. В СИНХРОНОМ У НАС БЫЛА САМАЯ СЛОЖНАЯ ПРОГРАММА и результат-золото.
Ваши это чьи?
роснефт, или газпрома, или рока тоже сборная России?
Все пишут, что следы от галош российские.
Зачем так врать? Сборной России-нет на Олимпиаде в Японии. В медальоном зачёте, тоже сборная России отсутствует. ИХТАМНЕТ.