Эксперты подсчитали затраты на Олимпийские игры в Токио

Исследование MoneyTransfers.com, проведенное на основе данных компании Statista и Всемирного банка, показало, что затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио составляют почти 30 млрд долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Фигаро».

Согласно исследованию, общая сумма, затраченная на Олимпиаду, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса может составить $28 млрд.

При этом данная сумма в четыре раза превышает изначальную (в 2013 году организаторы рассчитывали потратить $7,3 млрд). Игры в Токио, по мнению специалистов, могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 00:22
    Гость: Сергей-

    Спартак проиграл Бенфике.Выступил Иван в квадрате и заклеймил
    Судейство,не позволившее великому Спартаку обыграть слабую Бенфику.

  2. 10.08.2021, 22:32
    Гость: дан

    не надо ля-ля Самыми дорогими в истории ОИ стали зимние игры 2014в Сочи По официальным данным на них было потрачено около 50млрд долларов И это зимние игры а не летние Так что лавры самых дорогих игр прочно удерживают ОИ-14

  4. 10.08.2021, 19:56
    Гость: рлип

    Это ненадолго, наш вован задумал еще одну Олимпиаду в России. Затянем пояса потуже и заплатим больше.

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