Эксперты подсчитали затраты на Олимпийские игры в Токио
Исследование MoneyTransfers.com, проведенное на основе данных компании Statista и Всемирного банка, показало, что затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио составляют почти 30 млрд долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Фигаро».
Согласно исследованию, общая сумма, затраченная на Олимпиаду, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса может составить $28 млрд.
При этом данная сумма в четыре раза превышает изначальную (в 2013 году организаторы рассчитывали потратить $7,3 млрд). Игры в Токио, по мнению специалистов, могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спартак проиграл Бенфике.Выступил Иван в квадрате и заклеймил
Судейство,не позволившее великому Спартаку обыграть слабую Бенфику.
не надо ля-ля Самыми дорогими в истории ОИ стали зимние игры 2014в Сочи По официальным данным на них было потрачено около 50млрд долларов И это зимние игры а не летние Так что лавры самых дорогих игр прочно удерживают ОИ-14
что не сделаешь для любимого сказочника.
Это ненадолго, наш вован задумал еще одну Олимпиаду в России. Затянем пояса потуже и заплатим больше.