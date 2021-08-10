Эксперты подсчитали затраты на Олимпийские игры в Токио

19:06 10.08.2021

Исследование MoneyTransfers.com, проведенное на основе данных компании Statista и Всемирного банка, показало, что затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио составляют почти 30 млрд долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Фигаро».

Согласно исследованию, общая сумма, затраченная на Олимпиаду, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса может составить $28 млрд.

При этом данная сумма в четыре раза превышает изначальную (в 2013 году организаторы рассчитывали потратить $7,3 млрд). Игры в Токио, по мнению специалистов, могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.