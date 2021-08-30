Российский спортсмен с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов получил золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, став лучшим в забеге на 100 метров.

Сафронов также установил новый мировой рекорд, финишировав за 11,39 секунды.

Серебряным призером стал украинец Игорь Цветов (11,47).

Третьим финишировал еще один представитель России Артем Калашян (11,75), которому принадлежал предыдущий мировой рекорд (11,77).

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением координации.

В активе сборной России теперь 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых медалей.

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