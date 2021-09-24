Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею
Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Контракт рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира. Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.
"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал", - приводит слова Третьяка ТАСС.
С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.
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Пожалуй это лучшая кандидатура. И как мотиватор и как сторонник быстрой игры с вертикальной атакой. Брагин, при всём уважении, не тянул. Но есть одна проблема: Знарок любит Овечкина. А Овечкин давно символ поговорки "есть такая профессия-Родину позорить", что касается его игры в сборной. Вспомнить хотя бы ОИ 2014. Там Овечкин сожрал кучу чужого времени, и забил всего одну шайбу, и ту Словении.
Поэтому возможен хороший сценарий, но только при отсутствии Овечкина.
Пока хоккеисты играют за бабки, а не честь страны, никакой Знарок не поможет.
Знарок и Карпин правильный выбор,альтернативы не вижу в упор . Да игрокам надо играть не забывая что сейчас на войне как на войне.