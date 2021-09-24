Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

16:12 24.09.2021

Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Контракт рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира. Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал", - приводит слова Третьяка ТАСС.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.