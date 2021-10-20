Ведущего волейболиста сборной России дисквалифицировали за допинг

10:37 20.10.2021

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбёрдз», дисквалифицирован на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу клуба.

В сообщении говорится, что решение о дисквалификации спортсмена было принято после перепроверки его допинг-пробы от мая 2013 года. Наказание действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

В 2013 году Мусэрский в составе сборной России стал чемпионом Европы (прошел 20-29 сентября), победителем Мировой лиги (31 мая — 21 июля) и серебряным призером Всемирного кубка чемпионов (19-24 ноября).

Также он является победителем Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), Мировой лиги (2011), Лиги наций (2018).

За «Сантори» Мусэрский выступает с 2018 года, став в составе клуба чемпионом Япони (2020/21). За время выступления в Японии стал самым результативным игроком чемпионата страны (2018/19) и был признан лучшим игроком национального первенства в сезоне-2020/21.