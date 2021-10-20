Ведущего волейболиста сборной России дисквалифицировали за допинг

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбёрдз», дисквалифицирован на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу клуба.

В сообщении говорится, что решение о дисквалификации спортсмена было принято после перепроверки его допинг-пробы от мая 2013 года. Наказание действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

В 2013 году Мусэрский в составе сборной России стал чемпионом Европы (прошел 20-29 сентября), победителем Мировой лиги (31 мая — 21 июля) и серебряным призером Всемирного кубка чемпионов (19-24 ноября).

Также он является победителем Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), Мировой лиги (2011), Лиги наций (2018).

За «Сантори» Мусэрский выступает с 2018 года, став в составе клуба чемпионом Япони (2020/21). За время выступления в Японии стал самым результативным игроком чемпионата страны (2018/19) и был признан лучшим игроком национального первенства в сезоне-2020/21.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
СССР
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
Cейчас с ковидом все гораздо хуже, чем год назад: заболеваемость выросла в три р
Девять месяцев ковид-вакцинации: результат нулевой?
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия
Избранное
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
Афганцы начали наступление на Польшу
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Как Нетаниягу потерял американских евреев
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
Первый «конь» или как выбрать свою первую машину