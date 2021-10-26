В Пекине представили дизайн медалей Олимпиады-2022

19:38 26.10.2021

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в феврале в Пекине, представил комплект и фирменный стиль наград, которые будут получать победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады. Макеты медалей опубликованы в Twitter оргкомитета.

На наградах выгравированы олимпийские кольца и другие символы Игр. Кроме того, названия Олимпиады в Пекине написаны на английском и китайском языках.

twitter.com/Beijing2022

Во вторник, 26 октября, в Китае официально запустили отсчет 100 дней до начала Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 по 13 марта, сообщает ОСН.