Кулачные бои стали официальным видом спорта в России
Кулачные бои признаны в России официальным видом спорта. Первые официальные мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России будут проводиться с 1 декабря, заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.
"Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России. Мы начинаем лицензировать промоутеров, менеджеров и самих бойцов, которые будут выступать в кулачных боях", - приводит слова Щекутьева "Интерфакс".
По словам Щекутьева, Федерация разработала "понятный четкий регламент, как будут взаимодействовать субъекты, которые будут организовывать кулачные бои".
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Ну все понятно стало, эти московские разборки и групповые драки - это в РФ теперь спорт, ну-ну. Теперь если где-то увидите драку то не нужно вмешиваться, это будущие спортмены готовятся к олимпиаде.
Действительно, каждый промоутер или менеджер по продвижению кулачных боев - должен получить в нос
развивают интеллект, по Валуеву можно отследить или Кличко.
..."Шеренги сошлись, и первой жертвой силача Прокудина стал тот же бедный Зоб. Как ни били со всех сторон Прокудина, он дорвался до зобовой скулы и так тяжко съездил его, поддав еще в то место, на котором Козий Зоб заседал обыкновенно на общих собраниях сельсовета, что Зоб моментально вылетел из строя. Его бросило головой вперед, а ногами по воздуху, причем из кармана Зоба выскочило шесть двугривенных, изо рта два коренных зуба, из глаз искры, а из носа — темная кровь.
— Братья! — завыла правая шеренга. — Неужто поддадимся?
Кровь Зоба возопияла к небу, и тотчас получилось возмездие.
Стены сошлись вплотную, и кулаки забарабанили, как цепы на гумне. Вторым высадило из строя Васю Клюкина, и Вася физиономией проехался по земле, ободрав как первую, так и вторую. Он лег рядом с Зобом и сказал только два слова:
— Сапоги вдове...
Без рукавов и с рваным в клочья задом вылетел Птахин, повернулся по оси, ударил кого-то по затылку, но мгновенно его самого залепило плюхою в два аршина, после чего он рявкнул:
— Сдаюсь! Света Божьего не вижу...
И перешел в лежачее положение.
За околицей тревожно взвыли собаки, легонько начали повизгивать бабы-зрительницы"...
М. Булгаков Стенка на стенку