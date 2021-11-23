Кулачные бои стали официальным видом спорта в России

20:54 23.11.2021

Кулачные бои признаны в России официальным видом спорта. Первые официальные мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России будут проводиться с 1 декабря, заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

"Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России. Мы начинаем лицензировать промоутеров, менеджеров и самих бойцов, которые будут выступать в кулачных боях", - приводит слова Щекутьева "Интерфакс".

По словам Щекутьева, Федерация разработала "понятный четкий регламент, как будут взаимодействовать субъекты, которые будут организовывать кулачные бои".