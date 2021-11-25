Чемпионат мира по футболу раз в два года вызовет бойкот европейских стран?

21:06 25.11.2021

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, на последнем заседании ФИФА не обсуждалась угроза бойкота европейскими странами проведения чемпионата мира раз в два года

Мнения разделились



Сообщается, что если нововведение будет принято, более десятка европейских стран захотят выйти из ФИФА. «Обсуждения были горячими, но положительными», - сказал Инфантино.

Швейцарцы надеются, что будет найден «общий консенсус», когда этот вопрос снова поднимут на глобальном саммите в декабре. Инфантино поговорил с лидерами европейского футбола в ходе частной телеконференции, и планы были подвергнуты резкой критике со стороны 55 ассоциаций-членов УЕФА.

Совет ФИФА — главный орган, принимающий решения, состоящий из 37 избранных представителей, — собрался в среду. На заседании были обсуждены планы относительно нового международного календаря матчей.

«Дебаты были и ситуация, вероятно, будет продолжать накаляться», — сказал Инфантино. — «Я понимаю, что люди, увлеченные футболом, могут иметь разные мнения. Мы получили не только законную критику. но и восторженные комментарии. Для всех так важно, чтобы их голос был услышан. Бойкоты сегодня не обсуждались».

Изменения в графике проведения чемпионатов необходимы



Президент ФИФА уверен, что 20 декабря общее решение будет выработано. В тоже время Инфантино предполагает, что предложения будут долго обсуждаться, прежде чем будут согласованы, пересмотрены или отклонены. Прогноз ставок на футбол может сразу отреагировать на такое решение.

«Для меня все открыто. Это не мое предложение или решение», - сказал он. «Я должен способствовать диалогу и собрать всех вместе».

План проведения как мужских, так и женских чемпионатов мира раз два года рассматривается «не по финансовым, а по спортивным соображениям», - сказал Инфантино. Необходимо переосмыслить глобальную структуру футбола, чтобы молодежь не отвернулась от спорта.

«Речь идет о наших детях и о том, чтобы они продолжали влюбляться в игру», - сказал он.

Бывший босс «Арсенала» Арсен Венгер, руководитель отдела развития футбола в ФИФА, является ключевым сторонником этих предложений. Он общался с многочисленными заинтересованными сторонами, стараясь заручиться поддержкой.

Ожидается, что до декабрьского саммита будут представлены технико-экономическое обоснование и экономическая оценка финансовых последствий этого шага.

Согласно плану мужские и женские чемпионаты мира будут проводиться поочередно. Это означает, что турнир будет проводиться каждый год.

Венгер добавил, что турниры, проводимые одной страной, также, вероятно, останутся «в прошлом». «Одна страна, которая взяла на себя бремя организации чемпионата мира по футболу, больше не существует. Мы знаем, что можем принести радость и единство, создать рабочие места более чем в одной стране, и мы не просим одну страну обанкротиться».

Между тем, Инфантино подтвердил, что клубный чемпионат мира 2021 года, в котором примут участие чемпионы Европы «Челси», состоится в начале 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: https://vprognoze.ru



