Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису одержала победу в финальной игре розыгрыша Кубка Дэвиса, разгромив соперников из национальной команды Хорватии. Таким образом, российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе.

После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2-0 в пользу сборной России. Медведев свою встречу выиграл с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место, Чилич – 30-е.

Ранее Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Рублев является пятой ракеткой мира.

На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев, в четвертьфинале оказались сильнее Швеции, в полуфинале взяли верх над Германией, отмечает "Интерфакс".

Ранее российская команда выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 17:37
    Гость: Иван Иваныч

    Молодцы! Не понимаю чего так форум расстроился. Будет и у вас все хорошо, когда повесите бандеровцев и станете нормальной страной.

  4. 06.12.2021, 12:48
    Гость: Даже животные

    Находят время для игр и развлечений, а не рыщут всю свою жизнь в поисках еды. Ты хуже

  5. 06.12.2021, 11:43
    Гость: Ну

    и что там за кубок такой важный что его нужно несколько раз выигрывать, а он куда-то убегает? Не иначе как святой Грааль с живой водой. И заколосятся сейчас поля и подешевеют продукты и ЖКУ, и окрепнет рубрь, и перестанут падать самолеты, и перестанут гибнуть шахтеры.... Главное побольше шайб, голов, граалей и шоу... и жизнь наладится.

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