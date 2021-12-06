Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса
Сборная России по теннису одержала победу в финальной игре розыгрыша Кубка Дэвиса, разгромив соперников из национальной команды Хорватии. Таким образом, российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе.
После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2-0 в пользу сборной России. Медведев свою встречу выиграл с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место, Чилич – 30-е.
Ранее Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Рублев является пятой ракеткой мира.
На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев, в четвертьфинале оказались сильнее Швеции, в полуфинале взяли верх над Германией, отмечает "Интерфакс".
Ранее российская команда выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы! Не понимаю чего так форум расстроился. Будет и у вас все хорошо, когда повесите бандеровцев и станете нормальной страной.
Ну все,скоро у них мельдоний найдут.
Н-да, паранойя, видимо, не лечится.
Находят время для игр и развлечений, а не рыщут всю свою жизнь в поисках еды. Ты хуже
и что там за кубок такой важный что его нужно несколько раз выигрывать, а он куда-то убегает? Не иначе как святой Грааль с живой водой. И заколосятся сейчас поля и подешевеют продукты и ЖКУ, и окрепнет рубрь, и перестанут падать самолеты, и перестанут гибнуть шахтеры.... Главное побольше шайб, голов, граалей и шоу... и жизнь наладится.