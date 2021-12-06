Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

09:20 6.12.2021

Сборная России по теннису одержала победу в финальной игре розыгрыша Кубка Дэвиса, разгромив соперников из национальной команды Хорватии. Таким образом, российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе.

После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2-0 в пользу сборной России. Медведев свою встречу выиграл с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место, Чилич – 30-е.

Ранее Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Рублев является пятой ракеткой мира.

На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев, в четвертьфинале оказались сильнее Швеции, в полуфинале взяли верх над Германией, отмечает "Интерфакс".

Ранее российская команда выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.