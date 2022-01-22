Преимущества занятий спортом на велотренажере

01:51 22.01.2022

Хотите прийти в форму и не изнурять себя походом в зал и диетами?

Может на первый взгляд показаться, что такое бывает только в сказке, и сбросить вес можно , только имея жесткую дисциплину, личного фитнес-тренера и ограничения в еде. Однако, есть решение – покупка велотренажера. В этой статье мы расскажем про велотренажеры, которые можно установить дома. Купить велотренажеры в СПб можно по ссылке.

Что такое велотренажер?

Под велотренажером подразумевается один из видов кардиотренажеров, имитирующий поездку на велосипеде. Предназначаются велотренажеры для того, чтобы развить силы и выносливость, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также похудеть. В основном, при занятии на велотренажере будут задействованы ноги, ягодицы, пресс.

Перед тренировкой необходимо провести небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить организм к нагрузкам.

Преимущества использования велотренажера

Использование велотренажера – это сочетание оздоровительных кардиотренировок и интенсивных силовых нагрузок. При этом, силовые нагрузки максимально безопасны, ведь велотренажер позволяет равномерно распределить нагрузку на разные части тела. Человек, тренирующийся на нем, сидит, отсюда снижение нагрузки на коленные суставы и лодыжки. При этом, велотренажер подходит тем, кто мечтает быстро похудеть. Процесс похудения происходит за счет силовой нагрузки, благодаря которой сжигается большое количество калорий. Как показывает практика и многочисленные наблюдения, при занятии спортом на велотренажере, за час человек может сжечь от пятисот до восемьсот калорий. Также отмечено, что такие тренировки ускоряют обмен веществ.

Еще одним плюсом занятий на велотренажере является то, что он универсален, то есть подходит для тренировок как детям, так и пожилым людям. Он достаточно прост в эксплуатации: нужно просто выбрать подходящий режим (если велотренажер многофункциональный) и сесть заниматься.

