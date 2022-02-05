Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль Олимпиады

13:15 5.02.2022

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне — это первая медаль зимних Олимпийских игр—2022 в копилке национальной сборной.

Первой чемпионкой Олимпиады стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила ей 30,2 секунды, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5), сообщает "Р-Спорт".

Наталье Непряевой 26 лет, для нее это первая олимпийская награда в индивидуальной дисциплине. Кроме того, она стала первой российской лыжницей, завоевавшей медаль в скиатлоне.

Кроме того, на счету Непряевой бронза Игр-2018 в эстафете, три медали чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она оказалась первой россиянкой, победившей в общем зачете многодневки "Тур де Ски", и сейчас лидирует в Кубке мира.