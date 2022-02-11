Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине. Это стало возможным по итогам матча Чехии и Швейцарии, выступающими с нашей командой в группе «В».

Основные 60 минут этой встречи завершились вничью (1:1). Чтобы сохранить шансы на первое место, чехи должны были победить швейцарцев.

После выигрыша обоих стартовых матчей, Россия с шестью очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. Далее идут датчане (3 очка) и Чехия со Швейцарией (0 очков), сообщает «Российская газета».

В четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также сильнейшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды примут участие в стыковых поединках за выход в следующую стадию турнира.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 18:29
    Гость: topor

    Судя по последним играм сборной, можно сделать вывод о том,что добраться до финала нам будет очень сложно. Игры со сборными Швейцарии и Дании показали,что в нападении у нас проблемы. Мало забиваем. С более серьёзными соперниками обнажаться проблемы и с обороной. Сейчас даже с хоккейными европейскими карликами стало сложнее играть.Хоккей в Европе развивается,мы же стоим на месте.Футбол в стране уже убили. Страна в мировом рейтинге на 34-м месте. Настала очередь хоккея. Да и стоит ли удивляться тому, что мы практически по всем видам спорта на задворках.Причём по таким медалеёмким видам спорта,как горнолыжный спорт,фристайл,сноуборд,конькобежный спорт у нас давно нет значительных успехов.Такова система, в которой вместо реальных дел и новых достижений преобладают ура-патриотизм,словоблудие и некомпетентность спортивных деятелей и чиновников.

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