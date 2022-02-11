16:59 11.02.2022

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине. Это стало возможным по итогам матча Чехии и Швейцарии, выступающими с нашей командой в группе «В».

Основные 60 минут этой встречи завершились вничью (1:1). Чтобы сохранить шансы на первое место, чехи должны были победить швейцарцев.

После выигрыша обоих стартовых матчей, Россия с шестью очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. Далее идут датчане (3 очка) и Чехия со Швейцарией (0 очков), сообщает «Российская газета».

В четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также сильнейшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды примут участие в стыковых поединках за выход в следующую стадию турнира.