Российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете Олимпиады
Российские лыжники впервые с 1980 года выиграли эстафету на Олимпийских играх.
На Играх-2022 российская команда стала первой в гонке 4х10 километров, преодолев дистанцию за один час 54 минуты 50,7 секунды. Сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Второе место заняла сборная Норвегии, проигравшая одну минуту 7,2 секунды, третьими стали французы с отставанием одна минута 16,4 секунды, сообщает "Р-Спорт".
Накануне, 12 февраля, российские лыжницы также стали обладательницами золотых медалей в эстафете 3x5 км. В составе сборной бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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