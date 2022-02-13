Российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете Олимпиады

15:12 13.02.2022

Российские лыжники впервые с 1980 года выиграли эстафету на Олимпийских играх.

На Играх-2022 российская команда стала первой в гонке 4х10 километров, преодолев дистанцию за один час 54 минуты 50,7 секунды. Сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, проигравшая одну минуту 7,2 секунды, третьими стали французы с отставанием одна минута 16,4 секунды, сообщает "Р-Спорт".

Накануне, 12 февраля, российские лыжницы также стали обладательницами золотых медалей в эстафете 3x5 км. В составе сборной бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.