Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за положительной допинг-пробы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA), в допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка проинформирована о результате допинг-пробы. Лыжнице запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках и иной деятельностью во время Олимпиады в Пекине. При этом она имеет право на запрос анализа пробы B.

В Пекине-2022 Каминская выступила в нескольких стартах. В спринте она заняла 70-е место, в гонке на 10 км классическим ходом с раздельного старта Каминская - 79-е. Также она приняла участие в эстафете 4 х 5км, однако украинская команда была снята с гонки, поскольку отстала на круг от лидеров. Это произошло как раз на этапе с участием Каминской.

До 2018 года Каминская выступала за Белоруссию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 15:46
    Гость: blog2038,.

    Ну вот, а вы говорите, что Олимпийский Комитет проверяет только спортсменов РФ.

  2. 17.02.2022, 15:01
    Гость: Не повезло

    Вот радость-то для Соловьева! Кстати, фамилия Каминская – дворянская фамилия, фиксируется в Польше с 1386 г.

  3. 17.02.2022, 13:41
    Гость: Андрей

    Не интересно. Если уровень 70 какого-то места, то тут хоть отстраняй, хоть не отстраняй!

  4. 17.02.2022, 12:12
    Гость: Роллер

    У спортсменки выявили те же препараты, что и у теннисистки из Украины Даяны Ястремской, но та смогла доказать попадание запрещённых веществ в организм через секс.

  5. 17.02.2022, 11:53
    Гость: Таковы дела.

    это диверсия Луки против Украины. Это беларуская спортсменка, но сейчас выступает за Украину.

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