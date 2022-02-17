Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга

10:15 17.02.2022

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за положительной допинг-пробы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA), в допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка проинформирована о результате допинг-пробы. Лыжнице запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках и иной деятельностью во время Олимпиады в Пекине. При этом она имеет право на запрос анализа пробы B.

В Пекине-2022 Каминская выступила в нескольких стартах. В спринте она заняла 70-е место, в гонке на 10 км классическим ходом с раздельного старта Каминская - 79-е. Также она приняла участие в эстафете 4 х 5км, однако украинская команда была снята с гонки, поскольку отстала на круг от лидеров. Это произошло как раз на этапе с участием Каминской.

До 2018 года Каминская выступала за Белоруссию.