«Я ненавижу этот спорт»: фигуристка Трусова расплакалась после соревнований

21:32 17.02.2022

У российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы произошла истерика. Она сказала, что ненавидит спорт, и не дала тренеру Этери Тутберидзе обнять себя, пишет «Коммерсант».

Трусова заняла второе место в одиночном фигурном катании, при этом она первая в истории выполнила пять четверных прыжков. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров.

«У всех есть золотая медаль! У всех! У меня нет! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед»,— сказала Трусова после проката. Она также сказала тренеру: «Вы все знали».

На пресс-конференции спортсменка сказала, что ее отношение к Этери Тутберидзе не поменялось. «Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти»,— приводит ее слова. Свои слезы она объяснила тем, что расстроилась - она была уверена, что когда достигнет своей цели и выполнит как можно больше четверных прыжков, обязательно выиграет. Но этого не случилось.

Первое место на Олимпиаде заняла другая российская спортсменка — Анна Щербакова.

Камила Валиева стала четвертой, во время программы она дважды упала. В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что она не будет принимать участия в показательных выступлениях фигуристов, которые пройдут 20 февраля.

«В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев - включать того, кого они считают нужным», - сказали ТАСС в пресс-службе.