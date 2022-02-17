«Я ненавижу этот спорт»: фигуристка Трусова расплакалась после соревнований

У российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы произошла истерика. Она сказала, что ненавидит спорт, и не дала тренеру Этери Тутберидзе обнять себя, пишет «Коммерсант».

Трусова заняла второе место в одиночном фигурном катании, при этом она первая в истории выполнила пять четверных прыжков. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров.

«У всех есть золотая медаль! У всех! У меня нет! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед»,— сказала Трусова после проката. Она также сказала тренеру: «Вы все знали».

На пресс-конференции спортсменка сказала, что ее отношение к Этери Тутберидзе не поменялось. «Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти»,— приводит ее слова. Свои слезы она объяснила тем, что расстроилась - она была уверена, что когда достигнет своей цели и выполнит как можно больше четверных прыжков, обязательно выиграет. Но этого не случилось.

Первое место на Олимпиаде заняла другая российская спортсменка — Анна Щербакова.

Камила Валиева стала четвертой, во время программы она дважды упала. В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что она не будет принимать участия в показательных выступлениях фигуристов, которые пройдут 20 февраля. 

«В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев - включать того, кого они считают нужным», - сказали ТАСС в пресс-службе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.02.2022, 04:39
    Гость: Шило - Сейчас

    Совершенно верно. Стоит ей выступить за Бахрейн или Сингапур, первое место.
    В ее истерике виновата не она, а россисийский ОК, трусливый и соглашательный. Чиновники от него, наша либеральная политика уступок. МОК и ВАДа сказали РФ: без флага, гимна, и без первых мест, наши чиновники согласились!!! Очем речь!

  4. 18.02.2022, 03:52
    Гость: Успокоитель

    Мы плачем вместе с тобой, но это не значит, что мы потеряли свою надежду, поэтому не позволяем себе слез и просто плохой мимики ,поэтому ты наша!

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