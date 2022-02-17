Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

17:26 17.02.2022

Анна Щербакова занимает первое место в женском одиночном турнире по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программы у нее 255,95. Спортсменка без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.

На втором месте — Александра Трусова, которая набрала 251,43 балла. Она впервые в истории выполнила пять четверных прыжков на соревнованиях.

Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева несколько раз упала во время проката, что в итоге привело ее лишь к четвертому месту (224,09).

Напомним, Камила Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Однако уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре 2021 года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине не состоится, из-за того что дело Валиевой еще не окончено.