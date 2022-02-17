Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Анна Щербакова занимает первое место в женском одиночном турнире по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программы у нее 255,95. Спортсменка без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.
На втором месте — Александра Трусова, которая набрала 251,43 балла. Она впервые в истории выполнила пять четверных прыжков на соревнованиях.
Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).
Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева несколько раз упала во время проката, что в итоге привело ее лишь к четвертому месту (224,09).
Напомним, Камила Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Однако уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре 2021 года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).
Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине не состоится, из-за того что дело Валиевой еще не окончено.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине не состоится, из-за того что дело Валиевой еще не окончено.
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Со стороны нашего олимпийского комитета тоже должна быть проведена работа по недопущению впредь подобных случаев. И начинать надо с того,чтобы определить круг ответственных лиц,которые(по профнепригодности,либо по злому умыслу) подсунули спортсменке лекарство,содержащее запрещённое к применению вещество,а также разработать систему защиты спортсменов от подобных случаев.Наказание должно быть строгим,вплоть до уголовной ответственности, о чём вещала И.Роднина.Вот в этом плане с ней можно согласиться.Нанесение психологической травмы спортсменке- лидеру сборной команды, которая повлияла на результат её выступления и успехи нашей сборной в целом, а также непоправимый вред имиджу нашей страны и нашим спортсменам,должно стать поводом для серьёзного разбора в высших эшелонах власти с вынесение соответствующих санкций для виновных в этом.А представители СМИ должны взять этот вопрос под неусыпный контроль и известить общественность о результатах проделанной работы,чтобы не произошло так, что когда отзвучат победные реляции и фанфары, была не забыта горькая доля и судьба талантливой фигуристки Камилы Валиевой.
посмотрел Трусову: программы нет. прыжки, прыжки, прыжки. Может ей в акробатику перейти? Фигня вообщем.
верняк, а дед Валиевой - агент ЦРУ !
И зачем нужен такой спорт? Эти девочки не учатся толком в школе, ничего не знают, не умеют, все их детство - это бесконечные тренировки. А в 17-18 лет их выбрасывают на свалку - они уже не могут конкурировать в спорте со следующими девочками с этого конвейера, и не могут конкурировать со своими сверстницами в других областях, потому что ничего в жизни не видели кроме катка и коньков, не факт, что хоть пару книжек сами прочитали. А по сути они еще дети, и все ли из них справятся с таким стрессом? Чего ради это все?
А вы, если не знаете, то недоумок! Вы.