Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине, обыграв команду Швеции по буллитам в напряженнейшей игре.

Счет был открыт в начале второго периода, когда точным броском отметился Антон Слепышев. Отыграться шведы сумели в третьем периоде благодаря голу Антона Ландера, отмечает Sport24.

10-минутный овертайм в формате 3 на 3 прошел без голов и победитель определялся в серии послематчевых бросков, где удача была на стороне российских хоккеистов (3:2).

Россия встретится 20 февраля с Финляндией в финале Олимпиады, а Швецию ожидает игра со Словакией за третье место.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.02.2022, 21:54
    Гость: Вот,молодцы.))

    Ага,исполнили мой комент вчера-сделать Полтаву 2 .шведам.
    Нууу,финны будут кусацца.
    Удачи,ребята!
    Только не знал,что в хоккей играют ещё и на грузовиках,судя по фото здесь. "Красная машина"!
    Мб,я отстал от жизни не в курсе о таких новшествах,а самолеты были б эффектнее,думаю,а можно и субмарины,а?

  5. 18.02.2022, 21:33
    Гость: Дедушкин пулемет

    Я думал, что сегодня шведам продают, но у наших что то пошло не так и они выиграли)))

    Да норм игра была... Если в финале так же упруться, то возьмут игру.., ну а если нет, то и нет...

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