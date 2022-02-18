Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады

19:16 18.02.2022

Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине, обыграв команду Швеции по буллитам в напряженнейшей игре.

Счет был открыт в начале второго периода, когда точным броском отметился Антон Слепышев. Отыграться шведы сумели в третьем периоде благодаря голу Антона Ландера, отмечает Sport24.

10-минутный овертайм в формате 3 на 3 прошел без голов и победитель определялся в серии послематчевых бросков, где удача была на стороне российских хоккеистов (3:2).

Россия встретится 20 февраля с Финляндией в финале Олимпиады, а Швецию ожидает игра со Словакией за третье место.