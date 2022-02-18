Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады
Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине, обыграв команду Швеции по буллитам в напряженнейшей игре.
Счет был открыт в начале второго периода, когда точным броском отметился Антон Слепышев. Отыграться шведы сумели в третьем периоде благодаря голу Антона Ландера, отмечает Sport24.
10-минутный овертайм в формате 3 на 3 прошел без голов и победитель определялся в серии послематчевых бросков, где удача была на стороне российских хоккеистов (3:2).
Россия встретится 20 февраля с Финляндией в финале Олимпиады, а Швецию ожидает игра со Словакией за третье место.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и путин сыграет.
сколько власовцев продажных радостных.
Ага,исполнили мой комент вчера-сделать Полтаву 2 .шведам.
Нууу,финны будут кусацца.
Удачи,ребята!
Только не знал,что в хоккей играют ещё и на грузовиках,судя по фото здесь. "Красная машина"!
Мб,я отстал от жизни не в курсе о таких новшествах,а самолеты были б эффектнее,думаю,а можно и субмарины,а?
Финны проиграют.
Я думал, что сегодня шведам продают, но у наших что то пошло не так и они выиграли)))
Да норм игра была... Если в финале так же упруться, то возьмут игру.., ну а если нет, то и нет...