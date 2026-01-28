Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки (ЦСП).
Так, приглашение на ОИ-2026 получили:
- фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
- лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
- ски-альпинист Никита Филиппов;
- шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
- конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
- саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
- горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Комментарии читателей
Событие микроскопического размера. Хотят люди, пусть едут. Спорт сегодня фактически таковым не является. Кто во что горазд, как говорят. Событий и проблем сегодня и кроме спорта выше крыши.
интересно-- позорных власовцев за ИХ счёт отправили ??
или за НАШ????
А где незаменимый мистер Родченков.как же без него.кто же будет готовить победные смеси.
Ну, мы же статью обсуждаем. А там о такой возможности говорится.
Приготовят эликсир или зелье в пищу. Или опрыскают, миллидозы достаточно, или воздух с эликсиром пустят в гостиничный номер. Но сначала будут долго унижать проверками 10 раз в день и даже ночью. А во второй фазе марлезонского балета поймают с "поличным".