Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии

Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки (ЦСП).

Так, приглашение на ОИ-2026 получили:

  • фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
  • лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
  • ски-альпинист Никита Филиппов;
  • шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
  • конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
  • саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
  • горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.


Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2026, 18:57
    Гость: Григорьев

    Событие микроскопического размера. Хотят люди, пусть едут. Спорт сегодня фактически таковым не является. Кто во что горазд, как говорят. Событий и проблем сегодня и кроме спорта выше крыши.

  3. 28.01.2026, 18:28
    Гость: АНТУАН

    А где незаменимый мистер Родченков.как же без него.кто же будет готовить победные смеси.

  5. 28.01.2026, 17:41
    Гость: Прохожий

    Приготовят эликсир или зелье в пищу. Или опрыскают, миллидозы достаточно, или воздух с эликсиром пустят в гостиничный номер. Но сначала будут долго унижать проверками 10 раз в день и даже ночью. А во второй фазе марлезонского балета поймают с "поличным".

Все комментарии (14)
