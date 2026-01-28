Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии

Приготовят эликсир или зелье в пищу. Или опрыскают, миллидозы достаточно, или воздух с эликсиром пустят в гостиничный номер. Но сначала будут долго унижать проверками 10 раз в день и даже ночью. А во второй фазе марлезонского балета поймают с "поличным".