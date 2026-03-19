Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами
Владимир Путин встретился в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Италии и наградил их орденами.
"Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением", — приводит его слова на церемонии РИА Новости.
Президент отметил, что российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам.
"Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", — подчеркнул он.
Наставники подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, а россияне от души радовались успехам паралимпийцев, добавил Путин.
Орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин. Путин объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо.
Орденом Александра Невского наградили старшего тренера по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову. Ордена Дружбы удостоили старшего тренера по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова и наставника по лыжным гонкам спорта слепых Алексея Турбина.
Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
По итогам всех дней соревнований сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.
На первой и второй строчках расположились команды из Китая и США соответственно. Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
вот действительно-- герои из героев!!
команда из 6 (шести) спортсменов завоевала 12 медалей - по две в среднем на каждого!!!
такого результата даже близко не было ни на зимних ни на летних.
и,полагаю,- вряд ли ещё будет.
противно писать, но какой контраст с 13-ю отщепенцами без чести и совести.
те физически здоровы, но полные инвалиды в смысле чести, совести и порядочности....