Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами

Владимир Путин встретился в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Италии и наградил их орденами.

"Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением", — приводит его слова на церемонии РИА Новости.

Президент отметил, что российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам.

"Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", — подчеркнул он.

Наставники подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, а россияне от души радовались успехам паралимпийцев, добавил Путин.

Орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин. Путин объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо.

Орденом Александра Невского наградили старшего тренера по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову. Ордена Дружбы удостоили старшего тренера по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова и наставника по лыжным гонкам спорта слепых Алексея Турбина.

Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

По итогам всех дней соревнований сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.

На первой и второй строчках расположились команды из Китая и США соответственно. Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

  1. 19.03.2026, 20:32
    Гость: сергей-57

    вот действительно-- герои из героев!!
    команда из 6 (шести) спортсменов завоевала 12 медалей - по две в среднем на каждого!!!
    такого результата даже близко не было ни на зимних ни на летних.
    и,полагаю,- вряд ли ещё будет.
    -----------------------------------------------------------------
    противно писать, но какой контраст с 13-ю отщепенцами без чести и совести.
    те физически здоровы, но полные инвалиды в смысле чести, совести и порядочности....

