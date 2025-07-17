Более 50 млн евро за год: 5 зарубежных футболистов, подорожавших больше всего

16:06 17.07.2025

Портал Transfermarkt подвёл итоги сезона-2024/2025 и назвал пятерых зарубежных футболистов, чья стоимость с лета 2024 года взлетела более чем на 50 млн евро

Спортсмены не только стали выгодными инвестициями для клубов, но и на протяжении кампании демонстрировали выдающуюся игру.

Ламин Ямаль — плюс 110 млн евро



Феномен из «Барселоны» продолжает бить рекорды. Молодой испанский вингер, которому на старте сезона ещё не исполнилось и 17 лет, стал одним из ключевых игроков каталонцев. За прошедший сезон Ямаль забил 18 голов и отдал 21 ассист во всех турнирах. Дриблинг, видение поля и умение принимать нестандартные решения сделали его самым быстрорастущим активом. Неудивительно, что теперь Transfermarkt оценивает его в 200 млн евро.

На стоимость Ламина также повлияли успехи клуба. В розыгрыше-2024/2025 «Барса» стала чемпионом Испании, завоевала Кубок и Суперкубок страны. Букмекеры считают, что и в новом сезоне «Барса» будет сильна. Например, на золото Ла Лиги они предлагают коэффициенты от 2.10 (вероятность 47%). Желающие могут поставить на итоги турнира, в том числе использовав букмекерские бонусы. Например, на сайте Legalbet.ru вы найдёте фрибеты (бесплатные ставки) от БК «Бетбум». С ними вы заключите пари не за свой счёт, а за счёт букмекера.

Педри — плюс 60 млн евро



Педри — ещё один бриллиант из столицы Каталонии, вновь доказавший высочайший класс. После сезона-2023/2024, омрачённого травмами, полузащитник вернулся и стал мотором команды. Радиоуправляемые передачи, умение читать игру и невероятная работоспособность помогли блаугране побеждать даже в самых сложных матчах. С результативностью у испанца также всё в порядке: 15 очков по системе «гол+пас».

На данный момент Педри — один из лучших хавбеков мира. Ценник в 140 млн евро — яркое тому подтверждение.

Дезире Дуэ — плюс 60 млн евро



Вингер «ПСЖ» — возможно, главное открытие французской Лиги 1. Скорость, техника, умения создавать остроту и играть на нескольких позициях в атаке сделали его ценным активом. Молодой нападающий провёл блестящий сезон — 15 точных ударов и 16 результативных передач в 53 матчах. Заслуженные 90 млн евро — только начало пути Дуэ.

Уго Экитике — плюс 55 млн евро



Впервые Уго показал себя миру в сезоне-2021/2022, когда во французском «Реймсе» забил 10 голов в 24 матчах чемпионата. На это сразу отреагировал «ПСЖ» и выкупил его за 28,5 млн евро. Однако в составе парижан Экитике не показал такой результативности и по итогу летом 2024-го был продан во франкфуртский «Айтрахт» за 16,5 млн.

Трансфер пошёл на пользу форварду. В минувшем сезоне он по-настоящему раскрылся в немецкой Бундеслиге, вколотив 22 мяча в 48 играх и ещё 12 раз ассистировав. Этим он заслужил от портала подорожание на 55 млн — с 20 млн до 75 млн евро.

Омар Мармуш — плюс 53 млн евро



До начала сезона на Transfermarkt египетский нападающий стоил 22 млн евро. Однако по ходу кампании цена поднялась до 75 млн. Причина — игра Мармуша. Вместе с Экитике за «Айтрахт» он разрывал Бундеслигу в первой половине чемпионата — 24 голевых действия в 17 матчах. Его универсальность, способность играть на флангах и в центре атаки, а также высокая результативность привлекли внимание многих топ-клубов.

В итоге гонку за форварда выиграл «Манчестер Сити», который в конце января отдал за Мармуша 75 млн евро. У «горожан» Омар не потерялся и за 20 игр в чемпионате и кубке Англии забил 8 мячей.

