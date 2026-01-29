В России покажут Олимпийские игры-2026

Олимпиада возвращается в официальный эфир

В России снова появится официальный показ зимней Олимпиады. Права на трансляцию Игр, которые пройдут в Италии, приобрёл онлайн-кинотеатр Okko. Эту информацию подтвердил министр спорта Михаил Дегтярёв, отметив, что для российской аудитории это станет возвращением главного спортивного события в легальное медиапространство. Последний раз Олимпийские соревнования официально транслировались в стране в 2022 году.

Где и как будут показывать Игры

По словам главы Минспорта, именно олимпийские игры 2026 будут показаны в России в полном объёме и эксклюзивно на платформе Okko. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, и зрители смогут следить как за ключевыми дисциплинами, так и за всеми финалами, церемониями открытия и закрытия. Трансляции будут доступны в прямом эфире и в записи, без привязки к конкретному устройству.

Первый опыт Okko и формат трансляций

Для Okko это первый опыт показа Олимпиады. Ранее подобные права в России традиционно доставались федеральным телеканалам, однако в этот раз официальный сигнал будет распространять онлайн-сервис. Руководитель спортивного направления платформы Олег Манжа уточнил, что пользователям предложат расширенный контент: альтернативные аудиодорожки, краткие обзоры соревнований, аналитические материалы, интервью и специальные программы. Весь олимпийский контент планируется сделать бесплатным для просмотра.

Как были приобретены медиаправа

Права на трансляцию были приобретены в начале 2026 года через международного посредника, работающего с олимпийским медиаконтентом. Название партнёра и сумма контракта не раскрываются, однако в Okko подчеркнули, что сделка профинансирована за счёт собственных средств компании. При этом сервис намерен транслировать международный сигнал без вмешательства в ход соревнований и в рамках действующего законодательства, включая требования к использованию символики и официальных атрибутов.

Конкуренция за показ Олимпиады

Интерес к покупке прав проявляли и другие игроки рынка. В частности, телеканал «Матч ТВ» ранее направлял предложение Международному олимпийскому комитету, однако итоговое соглашение было заключено не с ним. Вопрос экономической целесообразности и потенциальной аудитории оставался для вещателя ключевым.

Как россияне смотрели Олимпиады раньше

Исторически Олимпийские игры в России собирали внушительные телевизионные аудитории. Зимние Игры 2022 года охватили более двух третей населения крупных городов, а Олимпиада в Сочи в 2014 году — свыше 90%. Отдельные соревнования, особенно по фигурному катанию и хоккею, становились абсолютными лидерами телесмотра. Теперь формат потребления меняется, и впервые за всю историю Игр в России главной площадкой их показа станет онлайн-кинотеатр.

