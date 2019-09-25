Вера Холодная – звезда немого кино

16 февраля 1919 года скончалась первая звезда отечественного кинематографа

Начало ХХ века было удивительной эпохой. Поэт Александр Блок предсказывал «неслыханные перемены, невиданные мятежи». В преддверии социальных бурь и исторических потрясений, помимо декадентских стихов, стиля модерн и спиритических сеансов, всеобщим увлечением стал зарождающийся кинематограф.

На Западе в синема блистали Марлен Дитрих Чарли Чаплин, Аста Нильсен. В России публика выстаивала длинные очереди, чтобы попасть на фильмы с участием женщины с загадочным и манящим именем – Вера Холодная.

Вера Левченко родилась в 1893 году в Полтаве. Её отец Василий Андреевич Левченко окончил словесное отделение Московского университета. Мать Екатерина Сергеевна была выпускницей Александро-Мариинского института благородных девиц. Вере было два года, когда семья перебралась в Москву. В 1903 году Веру отдали учиться в частную гимназию, потом она поступила в балетное училище, хотя была довольно полной – когда семья Левченко переехала в Москву, у девочки вдруг проснулся «зверский аппетит». Мама шутя стала называть Веру «моя полтавская галушечка».

Дочь отлично училась в гимназии, но больше всего она любила мечтать. Часами смотрела в окно и что-то бормотала: то представляла себя средневековой принцессой, то пленницей на пиратском судне… «Она у вас не от мира сего!» – говорили родителям друзья.

На балу по случаю окончания гимназии Вера познакомилась со студентом – юристом Владимиром Холодным. Через несколько месяцев они обвенчались и в свидетельстве о заключении брака появилось странное имя – Вера Холодная. В 1912 году в семье появилась дочь Женя. Семья жила очень скромно, но, к счастью, появилось новое популярное и недорогое развлечение – синематограф.

Девушка оказалась хорошей женой. Однако мужа тревожило ее фанатичное увлечение зарождающимся синема. Буквально каждый вечер Вера умоляла отпустить ее на очередную премьеру, с которой возвращалась печальной и задумчивой. Молодая мать любила ребенка, но даже со стороны было видно, что ей скучно ей хлопотать по хозяйству, все чаще глаза ее наполнялись невыразимой тоской.

Вера Холодная. Фото с сайта veraholodnaya.ru

Дурман славы

Когда началась Первая мировая война. Владимира Холодного демобилизовали, а Вера с дочкой осталась в Москве. Как-то вечером она шла по Тверской-Ямской и, увидев вывеску знаменитого кинопродюсера тех лет Ханжонкова, не нашла в себе сил пройти мимо. Потом она признавалась, что как будто сама судьба толкнула ее в спину и шепнула: «Иди, это твой мир!»

«Голубушка, нам нужны актрисы, а одной красоты будет мало», – сказал встретивший ее режиссер, равнодушно разглядывая незнакомку. Но Вера так упорно просила дать ей возможность попробовать себя, что тот из любопытства согласился. Так будущая звезда в 1915 году получила роль в фильме Евгения Бауэра «Песнь торжествующей любви» – она сыграла Елену.

Когда лента вышла на экраны, успех был оглушительным. Образ утонченной брюнетки с невероятной глубины глазами и капризным детским ртом произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Всего за год Холодная снялась у Ханжонкова в 13 фильмах. Потом Вера отправилась на фронт, в госпиталь – выхаживать тяжело раненного мужа. Владимир поправился, и они вернулись в Москву. Через несколько дней после возвращения в столицу актриса срочно выехала на съёмки в Сочи, а в середине октября её супруг попросился обратно на фронт.

Всего за свою карьеру Холодная сыграла, по разным свидетельствам, то ли в сорока, то ли в восьмидесяти фильмах. Это были картины Е.Бауэра, П.Чардынина, В.Висковского, Ч.Сабинского. Из них до нас дошло только пять. В 1917 году на экран вышел один из лучших её фильмов – «У камина». Кинолента имела исключительный успех у зрителей, Веру по праву назвали королевой экрана (увы, при советской власти фильм был уничтожен).

Мать Веры, конечно же, радовалась за дочь: в сложное, голодное военное время она стала настоящей опорой семьи. Но обыватели судили по-другому: «Как странно: замужняя женщина, мать семейства – и вдруг подалась в актрисы! Да еще не просто в театр, а в «театр теней» (так называли в те времена кино)». Зато высший свет Петербурга и Москвы буквально бредил загадочной Верой Холодной. Благодаря этому она стала законодательницей мод: дамы стали шить себе шляпки «а-ля Холодная» и смешивать духи, чтобы добиться горьковато-дурманящего запаха, которым, по слухам, благоухала героиня немого кино.

Ей много раз предлагали покинуть Россию – она была популярна за рубежом, фильмы с её участием шли в Европе, Америке, Турции и даже в Японии. Ей предлагали контракт на 10 лет в Германии, звали во Францию. Но на все предложения звезда отвечала отказом.

Вера Холодная. Фото с сайта veraholodnaya.ru

Любовь и печаль

Как известно, Вера Холодная стала прототипом героини фильма Никиты Михалкова «Раба любви». Чувствительная и нервозная женщина с лицом как будто со старинной фрески, актриса, по свидетельству современников, была беззащитна перед жесткой окружающей действительностью – она жила в идиллическом мире грез. Здесь возникает вопрос: как же удалось ей добиться такого невероятного успеха? Ясности в этом нет по сей день. Возможно, сыграла роль ее экстраординарная внешность и то, что называется судьбой. Русский кинематограф того времени находился в стадии становления, он еще не создавал шедевров – большая часть картин, в которых снималась Вера, были тем, что сегодня именуется «мыльными операми».

Что же касается любви, то здесь, увы, нет никаких тайн – до самого конца своей короткой жизни Холодная любила мужа и оставалась ему верна. Хотя людская молва приписывала ей множество романов! Кроме того, в нее были влюблены многие красавцы-актеры того времени, писатели и поэты. По Москве даже ходили слухи что ее любовником был сам Станиславский. Якобы он уговаривал Веру оставить «пустое кино» и войти в труппу его театра. Но вряд ли у этих домыслов была хоть какая-то реальная основа. Для «королевы грез» придумать любовь и творчески пережить ее в мечтах и мыслях было гораздо интереснее, чем завязать банальную интрижку в реальной жизни. Ее отношения с поэтом Александром Вертинским, который боготворил актрису, как нельзя лучше подходили для этой цели.

В романсе, написанном «великолепным грешником» в 1916 году специально для Веры Холодной, есть такие строки: «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль, ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль». Когда актриса впервые услышала их, то возмутилась: «Что ж вы меня заживо хороните? Как не совестно! Уберите посвящение немедленно, со смертью не шутят!»

Вертинский убрал посвящение и даже одну строку заменил на другую. Однако оказалось, что со смертью действительно шутить не следовало бы. Поэту пришлось вернуть скорбную строчку в песню два года спустя, когда Веры Холодной уже не было в живых.

Вера Холодная. Фото с сайта veraholodnaya.ru

«Сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай…»

В конце лета 1918 года актриса приехала в Одессу, чтобы закончить работу над фильмами «Княжна Тараканова» и «Цыганка Аза». Но съёмочной группе из-за интервенции пришлось задержаться в Одессе на полгода. В неотапливаемые павильоны, где шли съемки, публика приходила посмотреть на знаменитую актрису, кутаясь в шубы. На Вере же было вечернее платье с открытыми плечами. Зимой 1919 года она простудилась, а потом заболела «испанкой» – особой формой гриппа, которая осложнилась воспалением лёгких. Антибиотиков в те времена не было, артистка промучилась девять дней, и 17 февраля 1919 года её не стало. Владимир Холодный прожил без жены всего два месяца. Он ничем не болел, а просто тихо угас от разбитого сердца. Вскоре скончалась и мать Веры, а осиротевших дочерей актрисы родственники вывезли заграницу. Там их следы затерялись.

Так порвалась пленка земной киноленты королевы немого кино. Ей было только 26 лет… Профессор Усков, которому не удалось вырвать больную из лап смерти, просидел на ступеньках отеля до утра, сотрясаясь от рыданий. Тело Веры Холодной забальзамировали, чтобы когда войска Антанты оставят Одессу, перевезти в Москву. Из-за бальзамировки цвет кожи изменился. Это породило зловещие слухи: кто-то говорил, что ее отравил цианидом французский посол, кто-то уверял, что соперница-актриса, прислала в ее номер букет отравленных белых лилий… Некоторые даже были убеждены, что настоящую Веру Холодную зарезали и ограбили, а в гроб вместо нее положили тело другой женщины. Останки заперли в часовне на Первом Христианском кладбище Одессы. И вспомнили о них только в 1931 году, когда кладбище было решено превратить в Парк культуры. Гроб отправили в Москву, но по дороге он потерялся.

Уже никто и никогда уже не узнает тайны смерти первой русской кинозвезды, остается только надеяться, что для нее сбылись и другие строчки из романса Вертинского: «И когда весенней вестницей вы пойдете в синий край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай…»