Жизнь и слава Деми Мур

Стриптизерша и солдат на экране, мать троих детей в жизни, она воплощение элегантности и стиля

Актриса родилась в США 11 ноября 1962 года, сейчас ей за 50 – а на вид идеально сложенной брюнетке с очаровательной улыбкой сложно дать больше тридцати пяти. Несмотря на то, как трудно она переживает расставание с последним мужем и проблемы в семье. В чем секрет неизменной популярности Деми Мур?

Через тернии – в звезды

История Деми Мур неординарна даже для голливудской кинодивы. Родители Деми Гинесс и ее детские годы – не та тема, о которой актриса любит поговорить. Известно, что родной отец актрисы покинул семью после двух месяцев брака, еще до ее рождения. Отчим и мать Деми постоянно переезжали из города в город, имели приводы в полицию и проблемы с алкоголем. За несколько месяцев до своего семнадцатилетия в ночном клубе Деми познакомилась с рок-музыкантом Фредериком Муром, женатым мужчиной на 12 лет ее старше. Фредди Мур быстро развелся и уже через полгода женился на Деми. Она взяла его фамилию, выступила соавтором нескольких песен и оставила его четыре года спустя – за это время началась ее кинокарьера. Через год после того, как Деми вышла замуж, ее отчим покончил жизнь самоубийством, закрывшись в машине и пустив в салон выхлопные газы. Двумя годами ранее он развелся с матерью Деми.

Деми Мур – актриса, которая ради работы шла на многое и демонстрировала несгибаемую силу воли. Она прошла курс реабилитации и избавилась от кокаиновой зависимости ради роли в фильме «Огни Святого Эльма», сделала ряд операций и научилась танцевать для «Стриптиза», училась отжиматься на одной руке и рассталась с шикарными длинными волосами для роли в фильме «Солдат Джейн» (волосы отрасли снова, и теперь они неизменная часть ее образа).

Увы, результатом ее стараний нередко становились позолоченные пластиковые ягоды «Золотой Малины», известной антинаграды Голливуда. Эта сомнительная премия следовала за актрисой из года в год: «Присяжная», «Стриптиз» и «Солдат Джейн» принесли ей, кроме небывало высоких для того времени гонораров в 7, 12,5 и 11 миллионов долларов, победы в номинациях «худшая женская роль», фильм «Ангелы Чарли 2: только вперед» – «худшую женскую роль второго плана». «Жена мясника», «Непристойное предложение», «Алая буква» и «Две жизни» тоже отмечены номинациями на худшую женскую роль.

С другой стороны, Сандре Буллок наличие «Золотой Малины» не помешало сразу же получить и «Оскара», а заключительная часть саги «Сумерки» имела огромные кассовые сборы несмотря на целых семь антипремий.

Второй муж актрисы, Брюс Уиллис, тоже отмечен парочкой этих малоприятных ягод. В то же время голосованием «People's Choice Awards» Деми Мур дважды была признана лучшей драматической актрисой; за роль в фильме «Привидение» она номинировалась на «Золотой Глобус» и получила премию «Сатурн», также имеет награду MTV за лучший поцелуй в «Непристойном предложении».

Две любви и два развода

Деми Мур достаются непростые роли сильных женщин, не ломающихся под ударами судьбы. То же можно сказать и про ее личную жизнь. Во времена своей первой встречи и Деми Мур, и Брюс Уиллис были в начале своего звездного пути. На этот раз от знакомства до свадьбы прошло только четыре месяца, а муж был всего на семь лет старше актрисы.

У них было много общего: любовь к кино, сильный характер и готовность работать над собой. Внешность обоих в юношестве не предполагала звездной карьеры: Деми Мур с помощью операции избавилась от косоглазия, Брюс Уиллис боролся с заиканием, но вместе они покорили Голливуд. Не стоит забывать и о том, что в промежутках между самыми известными ролями в 25, 28 и 31 год Деми Мур рожала Брюсу Уиллису дочек: Румер, Скаут и Таллулу.

Эта талантливая и красивая пара 11 лет доказывала, что и в Голливуде есть место настоящей любви и семейным ценностям – и тем болезненнее публика восприняла их разрыв. Мать Деми умерла от рака незадолго до расставания актрисы с мужем. Газетчики раздували шум из предполагаемых измен супругов, замеченных в обществе других симпатичных звезд, репортеры охотились за подробностями их жизни – так, уволенная няня детей Деми и Брюса рассказывала о постоянных скандалах в семье. Но, несмотря на конфликты, им удалось остаться друзьями: Брюс Уиллис был желанным гостем на свадьбе Деми Мур с молодым актером Эштоном Катчером, а позже и она с супругом присутствовала при его женитьбе на молодой актрисе Эмме Хемминг.

Эштон Катчер, новый супруг Деми, был моложе ее на 15 лет. Вначале никто не верил, что этот брак продлится долго – между тем Эштон завоевывал славу и получал новые роли, пара появлялась на светских мероприятиях и путешествовала. Супруги обменивались нежными признаниями в любви через Твиттер (после расставания с Эштоном Деми Мур сменила ник с mrskutcher на justdemi и, к огорчению фанатов, практически забросила свой аккаунт). Вместе со своим супругом Деми Мур занималась благотворительностью. Сфера ее внимания – защита детей от сексуальной эксплуатации. Изначально некоммерческая организация называлась «Фонд Деми и Эштона», но позже, после расставания, актеры убрали из названия свои имена, и теперь можно перевести его как «Цифровые защитники детей»: основную борьбу организация ведет в цифровом пространстве, где распространяется детская порнография. На благотворительном балу в Москве в 2010 году одним из лотов аукциона был танец с кем-то из звездной четы. Эштон Катчер оказался «дороже» и был продан за 31 тысячу долларов. В то же время Деми Мур сама пригласила на танец бизнесмена, который торговался за нее до последнего.

За шесть лет мир привык видеть их вместе, и поклонники актрисы искренне сожалели, когда она расставалась с Эштоном, предположительно, узнав о его измене. Актриса заметно похудела и даже была госпитализирована с диагнозом «нервное истощение», из-за чего ей пришлось отказаться от перспективной роли. «Старость – это же еще и грусть, одиночество, жизнь без любви. Страсть и любовь всемогущи, это и есть эликсир молодости. Других не существует» – так выразилась звезда в интервью журналу Marie Claire.

Последние годы вокруг частной жизни Деми Мур немало сплетен и мелких скандалов. Развод с Эштоном протекает не так гладко, как с Брюсом Уиллисом, и едва ли они останутся друзьями и партнерами, ведь Деми Мур претендует на значительную часть состояния актера.

Дочери Деми поддерживали ее в период, когда актриса пыталась оправиться от разрыва, но ее эмоциональная нестабильность им надоела. Они даже задумывались о судебном запрете матери на общение с ними, но оснований для него не было. Сейчас ее с дочерьми снова видят вместе.

Из своей жизни Деми Мур не делала тайны, но и не делала шоу: все важные события происходили за закрытыми дверями. Свадьба с Брюсом Уиллисом, развод с ним же, свадьба с Эштоном Катчером в соответствии с модным в Голливуде учением Каббалы, 50-летие актрисы – информацию о знаковых событиях ее жизни репортеры собирали по крупицам. Это компенсируется вниманием, которое уделяют ее повседневной жизни. Практически каждому мужчине, мелькнувшему в ее окружении, пресса приписывает роль нового любовника Деми, который, наконец, избавит ее от тоски по Эштону.

«Я всегда боялась, что меня бросит любимый, но это, все же, не главный мой страх. Ведь если отношения не сложились, значит, человек был не твой. Больше всего я боюсь в старости оглянуться на свою жизнь и понять, что никто меня не любил по-настоящему. Это страх осознать, что ты не был достоин ничьей любви», – сказала в интервью актриса, у которой было три мужа, родившая трех дочерей и ставшая кумиром миллионов.

Несколько интересных фактов:

* Автобиографические статьи о Деми Мур на разных языках говорят, что свое полное имя – Деметрия – актриса получила в честь... марки шампуня. Но сама Диме Мур в Визитере писала, что была рождена с именем Деми и Деметрией никогда не была.

* Глаза Деми Мур разного цвета: зеленый и светло-карий.

* О том, что Денни Гиннес не является ее родным отцом, Деми узнала уже подростком. У актрисы есть сестра по матери и три родственника по отцу, но отношения с ними она не поддерживает.

* И Деми Мур, и Брюс Уиллис периодически брали дочерей на детские роли в фильмах, где снимались сами. В итоге старшая дочь, Румер, также выбрала актерскую карьеру.

* Как ни странно, Деми Мур и Брюс Уиллис почти не пересекались на съемочной площадке. Популярный фильм «Привидение» обернулся для Деми Мур успехом, Брюс Уиллис же отказался от роли в нем, не ожидая больших кассовых сборов.

* Использовать фамилию Мур как сценический псевдоним актриса начала незадолго до брака. Позже она стала миссис Катчер.

* Деми Мур озвучивала Эсмеральду в мультфильме студии Дисней «Горбун из Нотр-Дама».

* Летом 2012 года была представлена линия косметики Oriflame под названием More by Demi, оформленная в благородных золотистых тонах.

* Анонсировались мемуары Деми Мур, в которых актриса собиралась рассказать о своей борьбе с наркотической зависимостью, о трудностях материнства, о своих звездных браках. К сожалению, они до сих пор не дописаны.

Фото с сайта kinopoisk.ru