Король комедии Евгений Леонов

Фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа

Почти любой зритель постсоветского пространства может назвать с десяток фильмов с Евгением Леоновым. Это, прежде всего, Король в «Обыкновенном чуде», Доцент в «Джентльменах удачи», Сарафанов в «Старшем сыне» – эти образы стали живыми благодаря таланту артиста. Созданные им герои и сегодня желанные гости в каждом доме. Каждый из сыгранных актером персонажей уже превратился в нечто большее – стал легендой.

Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Будущий любимец зрителей рос в типичной московской семье – в коммуналке на Васильевской. Дом вечно был полон, часто приезжали родственники. Мама актера всю себя отдала воспитанию детей, очень много читала им. А отец часто рассказывал сыновьям о знаменитых летчиках: Байдукове, Чкалове, Белякове. В те годы все дети мечтали об авиации.

В пятом классе Евгений записался в драматический кружок. После долгих репетиций премьера так и не состоялась, но это зародило в душе мальчика любовь к театру. После школы он устроился учеником токаря на авиационный завод. Во время войны там работала вся семья Леоновых. Осенью Женя поступил в Авиационный техникум. Учась там, выступал на студенческих вечерах. Позже Евгений Павлович вспоминал: «Я помню, что именно там подготовил «В купальне» Чехова, выучил и рассказывал «Монтера» Зощенко… Меня называли, как когда-то в школе, «наш артист».

Вскоре Леонову удалось поступить на драматическое отделение Московской театральной студии. Он вспоминал: «Я попросил у брата пиджак и решил, что готов к экзамену. Я безумно нервничал... Была тишина, я был белого цвета. Я читал серьезно, мне сказали: «Спасибо». И это стихотворение Блока спасло меня, примирило и с моим пиджаком, и с моей курносой физиономией, и с недостатком культуры».

В итоге Леонова приняли в студию, он окунулся в новую жизнь – каждый день пропадал там с утра до ночи. Закончив обучение, актер был принят в Московский театр Дзержинского района, однако вскоре его расформировали, а взамен создали Московский драматический театр имени Станиславского. Молодых актеров приняли в него, но не доверяли главных ролей и Леонову долго приходилось играть в массовке.

В 1947 году артист впервые снялся в кино. Театральных денег не хватало, он искал любую работу. Сначала это тоже были даже не эпизоды, а массовка.

Первый советский «порнофильм»

В Московском драматическом театре главный режиссер Яншин не давал Леонову ролей. Актера это очень расстраивало: «У меня стало появляться сомнение: правильно ли я сделал, что пошел в искусство... И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр».

Слова о любви к театру – не просто слова. Работе Леонов отдавал всего себя – за 21 год им не было сорвано ни одного спектакля. Евгений Павлович выходил на сцену, даже когда болел воспалением легких, с температурой под сорок.

…После эпохи эпизодов Леонову внезапно дали роль Лариосика в спектакле «Дни Турбиных». Это было только начало. Звездный час актера наступил в 1961 году – на экраны вышла комедия «Полосатый рейс».

Во время съемок этого фильма случилось немало забавных эпизодов. Каждый день тигров выпускали из клеток на палубу парохода, чтобы они привыкли к месту. Но всё равно сниматься с ними Леонов мог, лишь отгородившись пуленепробиваемым стеклом. Так оградили ванну, где должен был купаться актер. Он лично проверил стекло на прочность. Но потом режиссер решил убрать стекло, а Леонову об этом не сказали. Как только актер уселся в ванну, ограждение незаметно убрали и впустили в павильон тигра, который направился к Леонову и стал его обнюхивать. Остальное зрители видели сами – актер голышом выскочил из ванны и убежал, роняя хлопья пены. Так что игры в этом эпизоде не было – всё произошло натуральным образом.

Роль Шулейкина принесла славу, сделав его любимым комедийным актером страны. Интересно, что в этом фильме Леонов первым из наших артистов снялся в обнаженном виде. Как он признавался позднее: «Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу. Сцена, где мой горе-укротитель убегает от тигра, выскочив из ванны, поразила министра культуры Е. Фурцеву. Потом было много нареканий... Первый советский порнографический фильм. Ну, когда задом мелькаешь – все запоминают тебя».

Ванда и Андрей

В середине 50-х Леонов встретил свою вторую половинку. Он был стеснительным, что осложняло взаимоотношения с девушками. Но тут уж, видно, сама судьба вмешалась.

С будущей женой Вандой Леонов познакомился, когда театр Станиславского был с гастролями в Свердловске. Вместе с другом они вышли прогуляться по городу и заметили двух студенток. Одна из них, Ванда, сразу понравилась Евгению, и он пригласил девушек на спектакль. После спектакля они с Вандой гуляли по городу, и Леонов читал ей стихи…

Вернувшись в Москву, актер стал звонить любимой и уговаривать приехать. И в итоге уговорил – Ванда приехала в Москву и пришлась по душе родителям Евгения, после чего актер предложил девушке руку и сердце. 16 ноября 1957 года влюбленные поженились, а в 1959 году у них родился сын Андрей.

Сына Евгений Павлович просто обожал. Андрей учился довольно средне, Леонова часто вызывали в школу, где ему приходилось краснеть, но сына он практически не наказывал. Вспоминает Андрей Леонов: «За очередную двойку он однажды решил меня наказать. «Отведу, – говорит, – в лес. В лесной интернат». Собрал мои вещи в чемоданчик, взял за руку и повел. Спускаемся по лестнице, и у обоих ноги подкашиваются. Мягким он был. Характера хватило ровно до первого этажа».

Наш артист

Самые знаменитые свои роли Леонов сыграл в семидесятые годы. Большинство картин вошли в золотой фонд отечественного кино. «Белорусский вокзал», «Джентельмены удачи», «Афоня», «Старший сын» – эти фильмы зрители пересматривают по сей день.

В обожаемой народом эксцентрической комедии «Джентльмены удачи» Леонов сыграл сразу две роли – вора по кличке «Доцент» и директора детсада Евгения Трошкина, который перевоплощается в Доцента. Ради роли Леонов ходил в Бутырскую тюрьму и смотрел в глазок камеры, изучая заключенных. Эти наблюдения помогли ему создать незабываемых персонажей.

После выхода фильма фразы из него разлетелись на цитаты. Особенно популярны стали выражения: «пасть порву» и «редиска – нехороший человек». Из-за них критики обвинили картину в безвкусице. Но народная любовь меньше не стала.

Одна из лучших работ Леонова – роль Сарафанова в драме Мельникова «Старший сын». Она вобрала самые яркие черты актера – мастерство психологического анализа и душевную незащищенность.

Леонову не всегда доставались главные роли, но из каждой он делал очередной шедевр. Разве можно назвать ролями второго плана его Короля из «Обыкновенного чуда» или Колю из «Афони»? То же можно сказать и о роли доморощенного философа-алкаша в картине Георгия Данелии «Осенний марафон». Леонов вообще много снимался у Георгия Данелии: «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон». Для Данелии он был настоящим талисманом.

Немалую популярность актеру добавила и мультипликация. В 1969 году он озвучил всеми любимого Вини-Пуха в мультфильме Федора Хитрука. Впоследствии этот мультперсонаж стал визитной карточкой Евгения Леонова.

Возвращение

Летом 1988 года с актером произошло несчастье. Ленком был на гастролях в Германии, Леонов играл в спектакле «Диктатура совести». После выступления ему стало плохо. Врач «Скорой» сказал, что артиста нужно везти в больницу. По дороге у него остановилось сердце.

Вспоминает жена: «Врачи не знали, чем это вызвано: ведь у Жени был целый букет болячек. Сахарный диабет, плохие сосуды, сердце...». Леонов пролежал в коме шестнадцать суток. Все эти дни рядом находились жена и сын. Андрею так и сказали: «Сиди и беседуй с ним и с Господом. Если он тебя услышит наверху, отец вернется». Вместе с сыном всем сердцем был и весь советский народ. Люди ставили свечки за то, чтобы их любимый артист выжил. И он вернулся! А вскоре уже репетировал главную роль Тевье-молочника в новом спектакле «Поминальная молитва». Чтобы увидеть Тевье, зрители приезжали в Москву из других городов. По окончании спектакля шли к сцене с охапками цветов и говорили: «Живите долго! Здоровья вам!..»

Лихие девяностые

В 90-е годы Леонов снимался в кино всё реже – перенесенная клиническая смерть не прошла бесследно. Но главной причиной был развал отечественного кино. В начале десятилетия Леонов снялся в комедии Данелии «Паспорт», затем исполнил главную роль в фильме Ивана Щеголева «Американский дедушка». От других предложений актер отказывался.

В 1993 году Леонов стал сниматься в рекламе. Многих это возмутило до глубины души, но нужно было понимать тогдашнее положение актера. Он признавался, что с удовольствием оставил бы о себе память, как об актере, ни разу не снимавшимся в рекламных роликах. Однако в в то время ничего подходящего ему не предлагали, а жить как-то было надо…

Евгений Леонов ушел из жизни 29 января 1994 года. Его жена Ванда рассказывала: «В одну секунду его не стало. Приехали врачи, сказали, что это – тромб». Вечером того рокового дня в Ленкоме должен был состояться спектакль «Поминальная молитва» с Леоновым в главной роли. Когда зрителям объявили, что спектакль не состоится из-за смерти актера, ни один не сдал билет. Из храма принесли свечи, и народ весь вечер простоял у театра. На похороны пришли тысячи людей.

Большой ребенок советского кино

Каким был в жизни этот выдающийся актер? По словам близких – спокойным и мягким человеком. Старался всех примирить и обожал приглашать гостей. Был мужественным и одновременно ранимым.

Его легко можно было обидеть неосторожной фразой. Обижаясь, он был похож на большого ребенка, грустного и беззащитного. Подобно многим знаменитым комикам, он заставлял зрителей хохотать до упада, а в жизни часто ходил серьезным и задумчивым. Актер безгранично любил свою работу, в быту и в одежде предпочитал простоту. Яркими представителями натурального стиля, который обычно выбирал Леонов, сегодня являются такие популярные актеры, как Ирина Муравьева, Анна Михалкова, Жерар Депардье. Это неформальный стиль, подразумевающий комфорт и свободу движений. Люди, выбирающие его, дружелюбны, легки на подъем, не тратят много времени на подбор наряда и любят от души посмеяться. Именно таким был Евгений Павлович. «Больше всего в людях я ценю доброту, душевность – написал он однажды в письме сыну. – Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак человека».

Цитата: «Счастье – это жизнь без страха. Без ожидания и предчувствия сложностей и несчастий».

Фото с сайта kinopoisk.ru