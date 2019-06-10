Певец России Игорь Тальков

Он стал известен после выступления на «Песне года» с композицией «Чистые пруды»

Затем прогремели «Бывший подъесаул» и «Россия». С тех пор, как певца убили, прошло уже почти 28 лет. Он ушел в переломное для России время, когда еще была жива надежда, что жизнь людей необратимо изменится к лучшему. Как знать, о чем пел бы Тальков, будь он сегодня жив?..

Игорь появился на свет 4 ноября 1956 года, в Тульской области. Его дед был военным инженером, дяди – офицерами царской армии. Отца репрессировали, и он провел 12 лет в Сибири, где познакомился с Ольгой Юрьевной, ставшей его супругой.

Музыку Тальков обожал с детства – ставил стул, на него две кастрюльные крышки, на ногу помещал крышку от банки и ещё одну крышку – на пол. Стул использовался как барабан, крышки – как тарелки и педаль к бас-барабану. А настоящим музыкальным инструментом Игоря стал купленный родителями баян «Киров».

Подобно многим, в детстве будущий певец страстно верил в коммунизм. Как-то раз, когда его мама выразила недовольство правлением Брежнева, сын заявил, что уйдёт из дома, если еще раз услышит такие разговоры. Потом, конечно, пришло крайне болезненное осознание, что эти идеалы были ложными.

Начало пути

В шестнадцать лет Тальков создал с друзьями ансамбль «Былое и думы». Свои песни он начал писать в 1973 году, и первой композицией стала песня «Мне немного жаль».

После выпускного Игорь поехал в Москву. «Он не выпил тогда ни одного бокала шампанского, – рассказывала одноклассница. – Говорил весь вечер о предстоящих экзаменах в ГИТИС». Пройдя туры по специальности, он срезался на экзамене по литературе. После он стал участником тульской музыкальной группы «Фанты».

Случилось так, что в 75-ом на площади в Туле Тальков высказал резкое мнение о Брежневе (которого так защищал в детстве!), и на него обратили внимание сотрудники всем известной инстанции и чуть не завели дело. Игоря выручил друг Анатолий Кондратьев. Суда удалось избежать, Талькова призвали в армию, где он служил в стройбате.

Потом певец поступил в Московский педагогический институт, но бросил, затем в Ленинградский институт культуры, который тоже бросил через год, и начал сотрудничать с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Вечное движение». Он старался создать свою группу и оказаться замеченным в качестве автора-исполнителя, что удалось далеко не сразу.

Надежный тыл

22 июля 1979 года Игорь познакомился с будущей супругой Татьяной, пригласив её на танец в кафе «Метелица». Довольно скоро они поженились, родился сын Игорь.

Татьяна Талькова вспоминала: «Я отличалась от всех остальных его женщин тем, что не тащила его в мужья. У меня для него всегда были распахнуты окна. Я могла молчать сутки, если он работал. Иной раз он будил меня в пять утра, чтобы показать написанную за ночь песню...»

Жена стала для него надежным телом. Даже когда заболевал ребенок, Таня старалась скрыть это, чтобы не огорчать мужа. Порой она пила один чай, но у мужа и сына всегда были фрукты и мясо.

«Я могу не успеть»

Певец продолжал искать дорогу к широкому зрителю. В 1986 году Игорь пришел работать солистом в группу Тухманова «Электроклуб», думая, что это поможет ему стать известным как автору и исполнителю. Но пришлось петь только песни Тухманова! Однако именно песня«Чистые пруды» в исполнении Игоря попала в «Песню года». Пришла популярность, хотя сам исполнитель был не слишком рад успеху.

Публика долго воспринимала его как «лирического героя» и требовала на концертах «Чистые пруды», а когда он начинал петь «своё», зрители были в недоумении.

Всё изменила трансляция песни «Россия» по ТV. Эффект был похож на взрыв бомбы, песня потрясла людей. К Талькову наконец пришел успех. С тех пор он активно гастролировал с концертами по всей стране. Концерт певца состоял из двух отделений – в первом исполнялись остросоциальные песни, а во втором он пел о любви.

У него был редкий дар сопереживания. В те годы происходила переоценка ценностей целого народа, и судьба страны его очень волновала. «Наш народ, забитый и затюканный, необходимо будить, будить во что бы то ни стало», – говорил он, и всегда спешил. «Куда ты так спешишь, Игорь?» – спрашивали его близкие. «Я могу не успеть», – отвечал Тальков.

Ахиллесова пята

Сегодня имя Талькова ассоциируется с песнями политической направленности, однако у него есть множество эмоциональных лирических песен. Это не случайно – певец многое мог поведать о любви.

«Игорь был человеком влюбчивым, увлекающимся. Женщин буквально обожествлял, наделял придуманными достоинствами. В самого Игоря легко было влюбиться: его взгляд отличался шаловливостью – про таких говорят, что у них в глазах прыгают чертики», – рассказывала Татьяна Талькова.

Первой любовью певца была Светлана Вепренцева. С ней Игорь познакомился на танцах в ДК и посвятил ей строки: «Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем...». Именно Света научила его нотной грамоте. Долгое время после расставания певец продолжал любить ее. А когда узнал, что та собирается выйти замуж за другого, пугал ее, что выпрыгнет с балкона. Тальков в своей книге «Монолог» признавался: «Как ни странно, моей Ахиллесовой пятой оказалась любовь. Я влюблялся не однажды со всей силой земной страсти».

Ему приписывали множество романов. Писали, что встречался он и с Пугачевой. Но прима слишком давила на него, это не понравилось музыканту. Были у Талькова романы с Ириной Аллегровой, Маргаритой Тереховой и Джуной Давиташвили.

Загадочное убийство

1991 год, ставший для страны переломным, для певца тоже оказался роковым. За несколько дней до смерти Игорь внезапно произнес, что жить ему осталось всего ничего, – то ли две недели, то ли два месяца. Он словно предчувствовал смерть.

По словам жены, ему позвонили по телефону, и разговор был закончен ответом Игоря: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем».

На концерте, проходившем рокового 6 октября 1991 года в Ленинграде в «Юбилейном», выступали многие исполнители. Тальков был убит из огнестрельного оружия, незадолго до выхода на сцену, в коридоре возле гримёрки. Убийство произошло во время потасовки охранников певца и его концертного директора Валерия Шляфмана с другом певицы Азизы кикбоксером Игорем Малаховым. Приехала скорая, но было поздно. Оружие, из которого убили артиста, не найдено, полный состав участников потасовки неизвестен, а само убийство считается нераскрытым. Его по сей день называют одним из самых загадочных в истории российского шоу-бизнеса.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Малахов пришел с повинной, но вскоре с него было снято обвинение в умышленном убийстве. Следствие установило, что последний выстрел, который убил певца, сделал Шляфман. Однако тот эмигрировал в Израиль, с которым у России не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве было заморожено.

…Игорь Тальков был похоронен 9 октября 1991 года в Москве на Ваганьковском кладбище.

У времени в плену

Вокруг убийства певца поднялось много шума. Назывались бытовая, коммерческая и политическая версии, варианты причастности криминальной стороны шоу-бизнеса, личных врагов Талькова, националистов, коммунистов и спецслужб. Сторонник политической версии бывший разведчик КГБ Михаил Крыжановский считает, что это убийство навсегда отбило желание у звёзд нашего шоу-бизнеса петь политические песни. И что после убийства Талькова «все дружно поют о сексе и цветочках».

Коллеги по цеху неоднозначно относятся к его творчеству – кто-то уважает его вклад в культуру, кто-то считает, что для восторгов нет причин. Так, Андрей Макаревич на вопрос «как он относится к Талькову?» ответил: «Никак». И добавил: «Пока на дворе стоял совок, он пел исключительно про Чистые пруды. А после перестройки, когда всё стало можно, вдруг таким смелым оказался…» А вот представители православных движений почтительно относятся к Игорю Талькову, он ведь одним из первых запел о Боге со сцены. Ну а в сердцах обычных людей его песни продолжают жить, их помнят и любят.

Цитата: «Время не любит своих героев, оно их безвозмездно уступает будущему».

Фото с сайта talkov-tv.narod.ru