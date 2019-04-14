]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Названо имя победительницы конкурса «Мисс Россия 2019»

10:45 14.04.2019

В столичном концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялся финал конкурса красоты "Мисс Россия 2019".


Фото с сайта missrussia.ru

Почетный титул завоевала 20-летняя Алина Санько из города Азов в Ростовской области. Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

Титул первой вице-мисс получила Арина Верина из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях, уточняет РИА Новости.

Конкурс красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз в размере трех миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Темы: Конкурсы красоты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.04.2019, 15:05
Гость: Они знают...

Это не за "выпуклости", это за "впуклости"
14.04.2019, 14:18
Гость: Влад

В самом словосочетании «Мисс Россия» заложена какая-то порнография. Оно звучит также бессмысленно, как если бы мы выбирали «Фройляйн России». Вы это можете себе представить? Нет? А мисс, значит, можете. Откуда у нас эти миссы и мистеры, что за бред? Нас к чему приучают?
14.04.2019, 13:51
Гость: смущеный патриот

Алина,Арина, Малина,Ралина некгашеные стгашненькие и кгашеные...
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.