Названо имя победительницы конкурса «Мисс Россия 2019»

10:45

В столичном концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялся финал конкурса красоты "Мисс Россия 2019".



Фото с сайта missrussia.ru

Почетный титул завоевала 20-летняя Алина Санько из города Азов в Ростовской области. Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

Титул первой вице-мисс получила Арина Верина из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях, уточняет РИА Новости.

Конкурс красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз в размере трех миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".