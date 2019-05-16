Россияне попали в рейтинг самых некрасивых жителей планеты

10:17

Россия попала в список с самыми "некрасивыми" жителями. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на данные популярного сайта знакомств BeautifulPeople.

Сервис BeautifulPeople позиционирует себя как элитный ресурс исключительно для привлекательных людей. Для того, чтобы анкета соискателя появилась на сайте, за нее должны проголосовать большинство зарегистрированных пользователей.

Заявка на регистрацию отклоняется, если большинство пользователей противоположного пола сочли претендента некрасивым. Голосование пользователей сайта длится 48 часов.

Отмечается, что в число критериев, по которым оценивается соискатель, входят качество кожи, конституция тела (оценивается чрезмерная полнота или худоба), качество волос и наличие или отсутствие волос на теле.

На текущий момент на сайте 8,5 отклоненных заявок. Страной-лидером по "некрасивости" оказалась Великобритания. Далее следуют Индия, Россия и Филлипины. Наибольшие нарекания вызывают российские мужчины. Их считают самыми уродливыми на равне с британцами и поляками. Главной проблемой считается недостаточное внимание к своей внешности и ленивый образ жизни.

Наиболее красивыми людьми в мире по мнению пользователей BeautifulPeople являются жители скандинавских стран - Швеции и Норвегии.