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Россияне попали в рейтинг самых некрасивых жителей планеты

10:17 16.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия попала в список с самыми "некрасивыми" жителями. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на данные популярного сайта знакомств BeautifulPeople.

Сервис BeautifulPeople позиционирует себя как элитный ресурс исключительно для привлекательных людей. Для того, чтобы анкета соискателя появилась на сайте, за нее должны проголосовать большинство зарегистрированных пользователей.

Заявка на регистрацию отклоняется, если большинство пользователей противоположного пола сочли претендента некрасивым. Голосование пользователей сайта длится 48 часов.

Отмечается, что в число критериев, по которым оценивается соискатель, входят качество кожи, конституция тела (оценивается чрезмерная полнота или худоба), качество волос и наличие или отсутствие волос на теле.

На текущий момент на сайте 8,5 отклоненных заявок. Страной-лидером по "некрасивости" оказалась Великобритания. Далее следуют Индия, Россия и Филлипины. Наибольшие нарекания вызывают российские мужчины. Их считают самыми уродливыми на равне с британцами и поляками. Главной проблемой считается недостаточное внимание к своей внешности и ленивый образ жизни.

Наиболее красивыми людьми в мире по мнению пользователей BeautifulPeople являются жители скандинавских стран - Швеции и Норвегии.

Темы: Красота и уход за собой, Рейтинги
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 16:46
Гость: для ВВВ

ПРочтите "Окаянные дни"
16.05.2019, 16:45
Гость: успокойтесь

они просто по Вы Сами Знаете кому судят и других русских не встречали.
16.05.2019, 16:44
Гость: Анна

Ерунда 10 лет назад был другой рейтинг там на первом месте были итальянские мужчины, на втором-американцы(понятно деньгами красивы), на 3-м месте как раз наши русские мужчины,признаны самыми красивыми. Шведки как раз очень некрасивые вспомните шведскую группу 80-х "Roxette" я про солистку.Что в ней красивого? Отчего же американский журналист Бом женат на русской женщине? Немецкие журналисты выступающие у Норкина женаты на русских женщинах отчего ? Отчего же многие иностранцы женятся на русских людях? Я конечно понимаю у всех вкусы разные и разные менталитеты ,кому-то азиатские женщины нравятся, кто-то предпочитает женщину или мужчину своей ментальности ,не понимая русского менталитета ,но все равно что за глупости. Либо шведы и норвежцы составляли и участвовали? Не сказала б что норвежцы красотой блещут.
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