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Тимати представил совместную коллекцию одежды с Военторгом

09:45 28.05.2019
Скриншот с сайта телеканала Звезда

Популярный российский рэпер Тимати представил новую коллекцию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг").

Коллекция получила название "Черная звезда". Показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", -  цитирует ТАСС слова Тимати.

Тимати также поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды. "Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", - сказал музыкант.

Также, рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star. "Хочу презентовать в единственном экземпляре Сергею Кужугетовичу куртку от нас, от бренда Black Star", - сказал Тимати перед вручением подарка.

 

 

Представители "Военторга" рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: "В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".

В коллекцию "Черная звезда" вошли бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Также, представлена и детская линия коллекции.

По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля - строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели - практичные, большие карманы.

Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов "Армия России" и Black Star Wear.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 13:46
Гость: Андрей Хабаровский

Один пе..тьфу кутюрьё уже одевал нашу армию.Может для начала всех этих ....отправить послужить?
28.05.2019, 11:05
Гость: Капитан Очевидность

Я лучше "Альфу индастриз" прикуплю, или "Кокпит" чем на это фуфло, да еще от Тимати деньги тратить.
Тем более все дизайны стырены у американцев, вплоть до футболок. Такое вот импортозамещение по МО РФ
28.05.2019, 10:53
Гость: slavin

Кстати, этот рэпер получал повестку из военкомата в связи с призывом? Или у него энурез, плоскостопие и психическая недостаточность?
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