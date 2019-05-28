Тимати представил совместную коллекцию одежды с Военторгом

09:45

Популярный российский рэпер Тимати представил новую коллекцию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг").

Коллекция получила название "Черная звезда". Показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - цитирует ТАСС слова Тимати.

Тимати также поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды. "Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", - сказал музыкант.

Также, рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star. "Хочу презентовать в единственном экземпляре Сергею Кужугетовичу куртку от нас, от бренда Black Star", - сказал Тимати перед вручением подарка.

Представители "Военторга" рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: "В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".

В коллекцию "Черная звезда" вошли бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Также, представлена и детская линия коллекции.

По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля - строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели - практичные, большие карманы.

Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов "Армия России" и Black Star Wear.