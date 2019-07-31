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AliExpress будет создавать совместные коллекции с именитыми дизайнерами

11:34 31.07.2019
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Маркетплейс AliExpress и онлайн-площадка Tmall (входят в группу Alibaba) объявили о создании лимитированных коллекций одежды в сотрудничестве с именитыми дизайнерами, пишет газета "Ведомости".

Первым подобным сотрудничеством станет работа с российским кутюрье Игорем Чапуриным (бренд Chapurin). Предполагается, что лимитированная коллекция базовой одежды и аксессуаров Чапурина будет готова к мартовской распродаже 2020 года, кроме того, на базе Tmall появится онлайн-магазин дизайнера.

PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов подтвердил изданию факт ведения соответствующих переговоров. 

По словам представителя AliExpress и Tmall в РФ Антона Пантелеева, цель такого сотрудничества - привлечь интересующихся модой покупателей и показать им, что покупать дорогие товары на AliExpress "не страшно".

Отмечается, что также AliExpress и Tmall планируют сотрудничать с известными брендами, например, со "Смешариками". Соответствующую коллекцию одежды и аксессуаров для детей и взрослых к распродаже 11 ноября будет делать художница и фотограф Саша Фролова.

Темы: Бутики и брендовые магазины, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2019, 14:55
Гость: Покупать на AliExpress - это дурной тон

И цены там не маленькие.
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