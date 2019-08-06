Меган Маркл выпустит лимитированную линию одежды
Герцогиня Сассекская Меган выпустит запустить капсульную коллекцию одежды, пишет французский Vogue.
Маркл ранее стала приглашенным редактором британского Vogue, номер, созданный при ее участии увидит свет в сентябре. Она стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала.
По информации журналистов, в этом номере Маркл рассказала, что занимается разработкой коллекции одежды для офиса совместно с четырьмя различными брендами: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo.
О том, когда коллекция увидит свет, пока не сообщается. Весь доход, полученный от продажи вещей коллекции будет направлен в ассоциацию Smart Works, которая предоставляет услуги безработным женщинам. Содержание коллекции пока остается в секрете.