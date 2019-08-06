Меган Маркл выпустит лимитированную линию одежды

14:00

Герцогиня Сассекская Меган выпустит запустить капсульную коллекцию одежды, пишет французский Vogue.

Маркл ранее стала приглашенным редактором британского Vogue, номер, созданный при ее участии увидит свет в сентябре. Она стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала.

По информации журналистов, в этом номере Маркл рассказала, что занимается разработкой коллекции одежды для офиса совместно с четырьмя различными брендами: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo.

О том, когда коллекция увидит свет, пока не сообщается. Весь доход, полученный от продажи вещей коллекции будет направлен в ассоциацию Smart Works, которая предоставляет услуги безработным женщинам. Содержание коллекции пока остается в секрете.