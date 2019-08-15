Покупаем микроволновые печи: 10 важных параметров для СВЧ

17:06

Выбирая микроволновые печи, смотрите на 10 параметров, которые помогут в покупке нужной вам кухонной техники

Микроволновая печь – это электроприбор для быстрого разогрева пищи в быту. Пища разогревается сразу по всей поверхности, что снижает время ее приготовления. При покупке необходимо учесть несколько параметров:

1. Рабочий режим.

2. Параметры бытовой техники.

3. Наличие гриля и других функций.

4. Управление: сенсор, кнопки или механика.

5. Внутреннее пространство печи.

Перед разбором параметров СВЧ стоит определиться с производителем. Сегодня микроволновые печи «BORK» лидируют на рынке, но и другие бренды хорошо распродаются, поэтому покупателю придется выбирать производителя самостоятельно.

Объем

По объему печи бывают:

небольшие: до 19 л;

средние: до 25 л;

большие: до 32 л.

Объем выбирается в зависимости от количества человек в семье. Большинству покупателей идеально подойдет СВЧ до 25 л.

Мощность

Мощность указывается для микроволн и гриля отдельно. В среднем микроволновые печи разогревают блюда мощностью до 800 Вт. Гриль при этом всегда выдает больше: до 1500 Вт. На мощность также указывает размер внутреннего пространства СВЧ: чем он больше, тем печь готовит быстрее.

Печь Соло

Указатель «Соло» означает – СВЧ только с микроволнами. Это самая распространенная модель на рынке. Разогрев происходит быстрее при мощности от 800 Вт.

Конвекция

Благодаря вентилятору микроволновая печь кроме микроволн готовит путем обдува блюда горячим воздухом. Жар помогает придать мясу аппетитной корочки, а овощи получат румянец. Еда готовится быстрее при включении режима конвекции.

СВЧ гриль

Есть три вида гриля:

Угольный. Тэновый. Кварцевый.

Каждый гриль имеет свои особенности в работе, но это не влияет на качество приготовленного блюда.

Управление

Каждый сталкивался со следующими видами управления: регуляторы, кнопки, сенсоры. Механика обойдется дешевле, но количество настроек будет меньше, чем в кнопочном и сенсорном варианте.

Внутри

Внутри печи отделываются следующими материалами: нержавейка, керамика и эмаль. От поверхности зависит сложность уборки СВЧ и ее долговечность.

Функции

Печи оборудуются десятками функций: от помощника в приготовлении до защиты от детей. Выбирать нужно в зависимости от целей и месторасположения СВЧ.

Способ монтажа

Есть встраиваемая и обычная техника. Встраиваемая микроволновка сложнее в установке, но позволит сделать кухню стильной. Обычная модель устанавливается на стол, где займет немало места.

Посуда

Посуда должна быть из термостойких материалов. Для разных способов приготовления своя посуда, поэтому заранее купите нужные кастрюли, сковородки, контейнеры.