В США выпустили в продажу футболки с Гренландией в составе США

14:15

Национальный комитет Республиканской партии США выпустил ограниченным тиражом партию футболок с картой США, в состав которых уже входит Гренландия. Об этом говорится на официальных страницах комитета в социальных сетях.

Так, республиканцы готовы выслать футболки за пожертвования в размере от $25 в поддержку идеи президента Дональда Трампа "сделать Америку еще больше".

Футболки выполнены в белом цвете в размерах от S до 3XL.

Ранее Трамп изъявил желание купить у Дании остров Гренландия. По мнению главы государства, это приобритение стало бы для Америки стратегически полезным, тогда как для бюджета Дании остров является обузой. Власти Дании и Гренландии в довольно резкой форме высказались против сделки.

Трамп после этого отменил встречу с Фредриксен, сославшись на то, что ему не понравилось, в каком тоне премьер отказалась обсуждать сделку с островом.