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В США выпустили в продажу футболки с Гренландией в составе США

14:15 23.08.2019

Национальный комитет Республиканской партии США выпустил ограниченным тиражом партию футболок с картой США, в состав которых уже входит Гренландия. Об этом говорится на официальных страницах комитета в социальных сетях.

Так, республиканцы готовы выслать футболки за пожертвования в размере от $25 в поддержку идеи президента Дональда Трампа "сделать Америку еще больше".

Футболки выполнены в белом цвете в размерах от S до 3XL.

Ранее Трамп изъявил желание купить у Дании остров Гренландия. По мнению главы государства, это приобритение стало бы для Америки стратегически полезным, тогда как для бюджета Дании остров является обузой. Власти Дании и Гренландии в довольно резкой форме высказались против сделки.

Трамп после этого отменил встречу с Фредриксен, сославшись на то, что ему не понравилось, в каком тоне премьер отказалась обсуждать сделку с островом.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 16:26
Гость: личный опыт

Если бы перед этим референдумом жителям России сказали правду, что они кормят все эти союзные республики, включая твой незалежную от ума территорию, мы бы своими руками стены на границах построили, что бы вас гыкающих не кормить больше.
23.08.2019, 15:44
Гость: ???

США Данию дожмут.Это к гадалке не ходи. Вся "мировая прогрессивная и демократичная " общественность, на эту очередную наглость молчит.
Видимо по их мнению такие заявления это и есть "невмешательство в дела других стран" и проявление "истинной демократии".
Настораживает заявление короля Дании, который объявил официально и открытым текстом, что "судьбу Гренландии будут решать жители Гренландии".
Ну вот и лазейка для США. Численность населения Гренландии всего 58 тыс. человек. США заплатят каждому грендланцу по паре миллионов долл. , что для США сущие копейки и гренландцы соберут референдум и примут решение стать очередным заморским штатом США.
На все будет ответ - король Дании нам разрешил. Но хочется спросить короля Дании - если гренландцы имеют право сами решать судьбу Гренландии, то почему крымчане не имеют право решать судьбу Крыма?
По сути король Дании ОФИЦИАЛЬНО признал за народом Крыма самим решать свою судьбу. Спасибо королю Дании. Процесс пошел.
Странно что укронацюки не заметили факт такой вопиющей зрады, со стороны норвежского короля. :))
23.08.2019, 15:30
Гость: датчанам

не надо продавать, надо предложить обменять Гренландию на штат какой, например, на Техас или что-нибудь другое, близкое по территории.
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