Российский модный бренд впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье), пишет РБК.

«C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!» — говорится в рекламной компании бренда.

Издание отмечает, что ранее ни одна из российских компаний не создавала рекламу, ориентированную на мусульман, хотя в мире данная тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2015 году модель с покрытой головой появилась в кампании H&M, а в начала 2018 года новым лицом L'Oréal Paris Elvive — линейки по уходу за волосами — стала бьюти-блогер в хиджабе. В том же году Vogue поместил на обложку модель в платке.

«Обсуждая рекламную кампанию нового сезона, мы много говорили о том, какие народы живут в России, какие религии они исповедуют. У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — рассказал основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников.

При этом отмечается, что бренд пока не планирует создавать специальные линии одежды для мусульман. «Нашу одежду: джинсы, рубашки, футболки могут носить все», — подчеркнул Мельников.

Ориентированные на мусульманские страны вещи уже несколько лет выпускают как крупные международные бренды, так и демократичные марки — Burberry, Dolce& Gabbana и Uniqlo. В 2018-м Nike создал даже исламскую коллекцию для водных видов спорта.

В России самое широкое предложение мусульманской одежды обеспечивают нишевые локальные бренды. Отмечается, что в России около 25 достаточно крупных торговых марок, а также очень большое количество малых компаний.