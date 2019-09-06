Бразильский министр назвал Брижит Макрон «безобразной»

19:42

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес повторил всед за своим президентом оскорбление в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.

Министр высказался во время выступления перед предпринимателями в Форталезе. Он заявил, что вместо обсуждения прогресса страны СМИ сосредоточились на возмутительных комментариях главы государства.

«Он (президент Бразилии Жаир Болсонару. — ред.) действительно сказала это, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил Гедес.

Когда аудитория засмеялась, министр утихомирил присутствующих и сказал, что нет уродливых женщин, но есть такие, на которых смотрят под неправильным углом, пишет Газета.RU.

Ранее жена Макрона поблагодарила бразильцев, поддержавших ее после оскорблений Болсонару.