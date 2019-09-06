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Бразильский министр назвал Брижит Макрон «безобразной»

19:42 6.09.2019
Фото со страницы Брижит Макрон в соцсети

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес повторил всед за своим президентом оскорбление в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.

Министр высказался во время выступления перед предпринимателями в Форталезе. Он заявил, что вместо обсуждения прогресса страны СМИ сосредоточились на возмутительных комментариях главы государства.

«Он (президент Бразилии Жаир Болсонару. — ред.) действительно сказала это, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил Гедес.

Когда аудитория засмеялась, министр утихомирил присутствующих и сказал, что нет уродливых женщин, но есть такие, на которых смотрят под неправильным углом, пишет Газета.RU.

Ранее жена Макрона поблагодарила бразильцев, поддержавших ее после оскорблений Болсонару.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 21:39
Гость: Боб

Так в Бразилии вообще каждая 2 красавица (100-70-100). Куда этой худышке до них.
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