Как правильно стирать кожаные вещи

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Кожаная одежда всегда популярна, наверняка у каждого в гардеробе найдется вещь из кожи

Зачастую носят ее весной и осенью – в эти времена года так легко испачкаться! А далеко не каждому известно, как правильно отстирывать кожу.

Стирать кожаную сумочку или куртку в стиралке с обычным порошком не стоит – это повредит дорогую вещь. Бытует мнение, будто кожаное пальто можно стирать в машинке, если его поместить в полотняный мешок. Но мнение ошибочное – из машинки будет вынута вещь, потерявшая как форму, так и свое качество. Тут нужна исключительно ручная стирка.

Если испачкана именно кожа, то можно очистить лишь этот участок. Засохшую грязь или пыль удаляют влажной тряпочкой. Можно купить специальную губку, предназначенную для ухода именно за такими вещами. Жирное пятно удаляют просто – при помощи бумажных салфеток – их кладут на кожу, сверху – мягкую ткань и гладят утюгом. Жир растопится от тепла и впитается в бумагу. Глицериновое мыло тоже неплохо справляется с жиром.

Краску удаляют растворителем – подойдет ацетон или бензин. Но подойдет и детской мыло – оно не навредит материалу, а удалит краску очень бережно. Пенные средства подходят для удаления въевшихся загрязнений. Обязательно нужно покупать составы именно для кожаных вещей.

Если испачкана всего лишь подкладка, ее застирывают руками с добавлением порошка. Но чаще двух раз за месяц лучше не стирать подкладку.

Особо стойкие пятна удаляют разведенным в воде уксусом. Только нужно действовать аккуратно – уксус может повредить кожу, если сделать слишком насыщенный его раствор.

Кожаную вещь сушат в вывернутом виде, подвешивают так, чтобы вода стекала вниз, а не на кожу – этим правилом пренебрегать не стоит.

Чтобы кожаная одежда прослужила дольше, она нуждается в правильном уходе. Так что стоит приобрести смягчающие и защитные крема для кожи. Саму одежду хранят в гардеробе, повесив на плечики, лучше всего дополнительно упаковать в чехол из ткани. Недостаточно купить дорогую кожаную вещь, нужно заранее позаботиться о ее регулярном уходе, тогда и прослужит она намного дольше.

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