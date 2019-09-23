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Невесты в России «постарели» на восемь лет

12:09 23.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Среднестатистический возраст невест в России в последние годы повысился на восемь лет. Как сообщается в отчете Росстата, сегодня большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25-34 лет.

Отмечается, что 8 лет назад средний возраст невест составлял 18-24 года.

При этом, наиболее популярным возрастом вступления в брак у мужчин остается промежуток 25-34 года.

По мнению экспертов, "старение" невест связано с рядом причин. Основными являются: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие.

Кроме того, наблюдается увеличение пар, предпочитающих не регистрировать отношения. Это свойственно более молодому поколению. При этом постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

"В последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", - добавляют эксперты ведомства. 

Темы: Брак: проблемы и решения
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 14:56
Гость: ha

На Кавказе - 100%. В остальной России почти все бабы - секонд хэнд...
23.09.2019, 13:54
Гость: Сердечик

воспитание начинается с детсада, в 18 уже поздно
23.09.2019, 12:28
Гость: личный опыт

страшно даже спросить, какой процент невест выходит замуж девственницами...
Все комментарии (4)
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